El emotivo mensaje de Colón para despedir a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El fallecimiento de Marcos Camino, fundador y alma canónica de Los Palmeras, conmocionó de lleno a la música tropical y a la cultura popular argentina. El histórico músico murió a sus 76 años y provocó miles de muestras de afecto y condolencias, y uno de esos mensajes vino de Colón de Santa Fe.

A través de sus canales oficiales, la institución del barrio Centenario manifestó su profundo pesar por la pérdida física de uno de sus fanáticos más icónicos.

El sentido mensaje de Colón para despedir a Marcos Camino

“El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero”, expresó la entidad santafesina junto a una imagen en blanco y negro del músico sujetando su característico instrumento: el acordeón.

“Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, cerró el comunicado de la institución santafesina.

Una huella imborrable en la historia Sabalera

El lazo entre Marcos Camino y Colón trascendió por completo la simple simpatía futbolística para transformarse en una marca identidad.

Durante más de cinco décadas al frente del grupo emblema de la cumbia santafesina, el acordeonista exhibió su pasión por el Sabalero en cada escenario, aunque el hito definitivo que unió a la banda con la historia grande del club ocurrió el 9 de noviembre de 2019. En aquella tarde en el estadio La Nueva Olla de Asunción, en la previa de la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, Los Palmeras brindaron un show legendario.

Con el liderazgo de Camino y la voz de Cacho Deicas, el grupo hizo retumbar "Soy Sabalero" ante más de 40 mil hinchas santafesinos que coparon Paraguay. Aquella presentación se transformó en un fenómeno global y en un himno eterno para el hincha de Colón.

La propia cuenta oficial de la Conmebol Sudamericana también se sumó a los homenajes compartiendo las imágenes de aquella tarde histórica en territorio paraguayo: “¡Que en paz descanses, Marcos Camino!”, publicaron para recordar el show que quedó grabado en las páginas doradas del fútbol sudamericano.

FMZ