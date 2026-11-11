De marcar delanteros a cuidar a León XIV: quién es el exfutbolista que custodió al Papa

La visita del papa León XIV a suelo uruguayo, antes de llegar a la Argentina, dejó postales de todo tipo, pero una de las historias más llamativas tuvo como protagonista a una cara conocida para el fútbol rioplatense. Se trata de Pablo Melo, exdefensor central con recorrido en la Primera División de Argentina, quien actualmente se desempeña en el área de la seguridad privada y deportiva.

Durante el paso del líder de la Iglesia Católica por la ciudad de Paysandú, Melo integró el esquema desplegado alrededor del escenario principal. Una fotografía en la que se los observa a escasos metros comenzó a circular con fuerza en las plataformas digitales, despertando el asombro de los futboleros que recordaban su etapa dentro de las canchas.

El Papa León XIV recibió una camiseta de Estudiantes de La Plata durante su visita a la Argentina

"No entiendo de religión, pero había una energía que sentí muy en lo profundo"

En declaraciones a la radio charrúa El Espectador, el propio Melo le restó dramatismo al revuelo generado y detalló el rol específico que cumplió durante la jornada. “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”, puntualizó el exjugador.

A pesar de su acostumbramiento a eventos de gran convocatoria, el charrúa admitió que el momento lo impactó a nivel espiritual y personal: “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”.

La vivencia fue catalogada por el propio protagonista como un evento inesperado en su vida cotidiana: “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.

El contraste con la seguridad en las canchas

En la actualidad, Melo ejerce funciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en una firma privada del rubro. Al comparar las tareas habituales de contención en un estadio con el protocolo desplegado para el Sumo Pontífice, el exfutbolista resaltó el rigor absoluto de la comitiva del Vaticano, marcando distancias con la flexibilidad que suele observarse en los espectáculos deportivos de la región.

Su recorrido por el fútbol argentino: pasos por Rosario y San Juan

Mucho antes de este episodio, Melo construyó una extensa trayectoria como zaguero. Su desembarco en la máxima categoría del fútbol argentino se produjo en 2006, cuando se incorporó a Tiro Federal de Rosario. En el conjunto rosarino disputó 14 partidos oficiales —incluido un cruce frente a River que terminó con caída 5-0— en la temporada que consumó el descenso del club a la Primera B Nacional.

Años más tarde, en 2011, volvió al país para vestir la camiseta de San Martín de San Juan, sumando 10 presentaciones con el Santo sanjuanino. En el fútbol uruguayo lució los colores de instituciones de peso como Nacional, Danubio y Cerro, cerrando un ciclo dentro del césped para iniciar su reconversión laboral en el ámbito de la prevención y la logística.

BP