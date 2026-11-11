River buscaría adelantar su partido de octavos del Torneo Clausura: los motivos y la postura de Lanús

La recta final del Torneo Clausura 2026 entró en su etapa de definición y el primer foco de conflicto institucional ya se encendió en la antesala de los octavos de final. El cruce que medirá a River frente a Lanús comenzó a jugarse en los escritorios con un tire y afloje respecto a la fecha en la que se debería jugar el partido.

Aunque el organismo organizador contempla inicialmente disputar el encuentro el domingo 22 de noviembre, las dirigencias de ambos clubes mantienen posiciones enfrentadas sobre la fecha.

Desde el Millonario considerarían imprescindible modificar el cronograma, mientras que el conjunto del sur bonaerense pretende que se respete la programación original.

Los jugadores de Ponzio que van a ser claves antes del playoffs

El argumento de River: evitar la inactividad

La postura de la institución de Núñez tiene raíces estrictamente futbolísticas vinculadas al ritmo de competencia. Debido a los operativos de seguridad implementados por la visita del Papa León XIV, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio adelantó su compromiso ante Aldosivi al pasado jueves 5 de noviembre.

River Plate

De mantenerse el domingo 22 como día del partido ante el Granate, el plantel acumularía 17 días sin competencia oficial. En el Monumental reina el temor de repetir lo ocurrido semanas atrás antes de recibir a Estudiantes de Río Cuarto, cuando un parate de 21 días oxidó el funcionamiento colectivo del equipo.

A esta razón táctica se le suma un condimento de agenda: el sábado 21 de noviembre, su eterno rival, Boca, disputará la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro. En Núñez preferirían tener el cruce resuelto o disputarlo en paralelo para no quedar condicionados por la resaca emocional de ese fin de semana. Es por ello que pretenderían jugar el viernes 20 de noviembre.

La postura de Lanús: lesiones y la baja de su goleador

Del otro lado, en el sur del conurbano bonaerense se negarían rotundamente a ceder ante las pretensiones de su rival. Lanús exige que el encuentro se mantenga el domingo 22 para ganar días vitales de recuperación.

Lanús

Actualmente, el Grana atraviesa un momento delicado en cuanto a su capital físico: futbolistas importantes como José María Canale, Agustín Cardozo y Agustín Medina transitan distintas etapas de recuperación de sus respectivas lesiones.

A este panorama adverso se le añade un contratiempo de peso en el aspecto ofensivo: su goleador, Allan Wlk, fue convocado por la Selección de Paraguay. El delantero recién pisará suelo argentino el jueves 19, por lo que jugar 24 horas después representaría un riesgo físico inadmisible.

FMZ