La fase eliminatoria del Torneo Clausura todavía no comenzó, pero River y Lanús ya tienen una disputa por la fecha de su enfrentamiento. El Millonario pretende adelantar el encuentro de octavos de final al viernes 20 de noviembre, mientras que el Granate busca mantener la programación prevista inicialmente para el domingo 22, en el estadio Monumental. La decisión todavía está en manos de la organización de la Liga Profesional.

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La intención de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo es reducir el tiempo de inactividad que tendrá el equipo de Leonardo Ponzio. River disputó su último compromiso de la fase regular el jueves 5 de noviembre, cuando venció a Aldosivi, en un calendario condicionado por la visita del papa León XIV a la Argentina. Si juega el domingo 22, habrá pasado más de dos semanas sin competencia oficial.

Sin embargo, hay otro factor que también aparece detrás del pedido de River: la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca. El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en Barranquilla y, si el encuentro ante Lanús se mantiene para el domingo, el Millonario jugará con el resultado de su clásico rival ya definido.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, en Núñez pretenden evitar un posible escenario de festejos de Boca en caso de una consagración internacional, que podría trasladar el malestar de los hinchas al Monumental. Por eso, adelantar el partido al viernes permitiría que River dispute su compromiso antes de la definición del Xeneize.

Lanús, afectado por la fecha FIFA

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Del otro lado, Lanús tiene argumentos deportivos para rechazar la modificación. Allan Wlk, uno de sus delanteros y goleador del equipo en el semestre con cuatro tantos, fue convocado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay y participará de dos amistosos en Asia: ante Singapur, el viernes 13, y frente a Japón, el martes 17.

El atacante tendría previsto regresar a la Argentina el jueves 19 de noviembre. De esta manera, si el encuentro se adelanta al viernes 20, contaría con un margen prácticamente nulo para reincorporarse al plantel de Mauricio Pellegrino y prepararse para un partido de eliminación directa. Por ese motivo, el Granate pretende conservar el domingo como fecha del enfrentamiento.

LT