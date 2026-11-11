"Todavía no entendemos que no va a estar": la reflexión de Mac Allister sobre la era post Messi en la Selección

La Selección Argentina transita una etapa de transformación profunda. Tras confirmarse el cierre del ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, el grupo de futbolistas asimila la partida de su máxima referencia futbolística y humana. Alexis Mac Allister, una de las piezas centrales del mediocampo y del proceso iniciado por Lionel Scaloni, reflexionó sobre lo que implica jugar sin el astro rosarino y cuál debe ser el camino a seguir.

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"Hay una parte nuestra que todavía quiere que esté"

El impacto de la partida del diez no es sencillo de procesar en la intimidad del grupo. Luego de compartir la gloria en Qatar 2022 y construir un ciclo histórico, la ausencia del capitán deja un vacío que trasciende lo estrictamente táctico. En diálogo con el diario español AS, el volante de 27 años graficó la sensación que atraviesa al vestuario: “Va a ser raro. Todavía no entendemos que Leo no va a estar más con nosotros, y hay una parte nuestra que todavía quiere que esté”.

Con la serenidad que lo caracteriza, el ex-Boca y Argentinos Juniors remarcó que la búsqueda del equipo no pasa por hallar un sustituto de características idénticas, sino por consolidar la estructura colectiva para sostener la competitividad en lo que viene. “Entendemos la situación, que es un proceso nuevo y que hay que atacarlo de la mejor manera. Como hoy el mejor del mundo no está con nosotros, debemos entender que como equipo nos tenemos que hacer más fuertes todavía”, sostuvo.

Redefinir la estructura sin la figura inigualable de Messi

Para Mac Allister, la clave del nuevo escenario reside en asumir colectivamente el peso que antes recaía sobre las individualidades estelares. Sin la presencia del capitán, el dinamismo y la responsabilidad del juego deben redistribuirse entre todas las líneas.

“Obviamente, Leo es algo inigualable y no va a haber nadie como él”, aclaró de forma categórica el pampeano. A partir de ese diagnóstico, trazó la hoja de ruta que encarará el cuerpo técnico junto al grupo: “Desde dentro pensamos que nos tenemos que hacer fuertes como equipo porque no tenemos ese jugador que nos vaya a cambiar todo el partido. Esa es nuestra misión, es lo que queremos, y para eso hay que trabajar mucho”.

El recambio generacional y el rol de Nico Paz

Pese al reto que supone el cambio de época, Mac Allister se mostró confiado en la renovación y en el potencial de las nuevas camadas que se van acoplando a la Selección mayor. “Siempre hay mucho talento en Argentina. La realidad es que hay muy buenos jugadores y va a haber gente que va a ocupar los lugares de la gente que se fueron”, enfatizó.

En ese marco de renovación, la atención está puesta en jóvenes promesas como Nico Paz. El mediocampista ofensivo del Como de Italia emerge como una de las variantes para tomar la posta futbolística en los compromisos de la fecha FIFA frente a Uruguay y Costa Rica. Al respecto, Mac Allister evitó cualquier comparación apresurada y prefirió poner el foco en el acompañamiento humano y profesional: “Es un jugador que tiene una calidad y un talento increíbles. Lo más importante es que nosotros como grupo, como compañeros, podamos ayudarlo a que tenga el nivel que está teniendo en el Como”.

Por último, ponderó el clima positivo que rodea al joven futbolista y la contención que encontrará en el vestuario: “Vemos que la gente lo quiere mucho y lo apoya, y eso es súper importante. Le deseamos lo mejor porque de nuestro lado siempre vamos a estar apoyándolo”.

BP