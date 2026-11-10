Máxima expectativa por la renovación de Lionel Scaloni: la pista de AFA sobre el anuncio

La Fecha FIFA de noviembre 2026 quedará grabada en la historia de la Selección Argentina. Por un lado, el equipo nacional da inicio formal a la Era post-Messi, disputando sus primeros partidos desde el retiro internacional del astro. Por el otro, se aguarda el inminente anuncio de renovación de Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni en Ezeiza

“Si todo va bien, seguiré siendo entrenador” había declarado Lionel Scaloni el pasado 6 de octubre, luego de la última función de Lionel Messi. Lejos quedaron las dudas sembradas por el propio DT tras la final del Mundial 2026, y su tan ansiada continuidad en la Selección Argentina parece estar más cerca que nunca.

La pista de AFA sobre el anuncio de renovación de Lionel Scaloni

El acuerdo verbal entre las partes quedó establecido en las últimas semanas y ahora se espera la firma formal del nuevo vínculo que unirá a Lionel Scaloni con la conducción técnica de la Selección Argentina hasta 2030.

Claudio Tapia y Lionel Scaloni ante un nuevo anuncio de renovación

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que Lionel Scaloni hará su conferencia de prensa previa al amistoso ante Uruguay el próximo jueves, pero todavía no confirmó el horario. Esta situación se presenta como un guiño organizativo, ultimando detalles en vísperas a un comunicado de renovación del que también formará parte Claudio Fabián Tapia.

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Se espera que Lionel Scaloni llegue a la conferencia de prensa del jueves con la renovación ya confirmada, o incluso que esa misma rueda protocolar termine siendo la “excusa” para comunicar formalmente lo que ya pareciera un hecho. Que el de Pujato esté en Argentina representa un condimento extra, recordando que su renovación 2022-2026 se firmó en París, en el marco de los premios The Best, y AFA hizo el anuncio en redes sociales.

El ciclo Scaloni cumplirá una década y va por más récords

Lionel Scaloni firmará un contrato de dos años con renovación automática por dos años más, formato que había trascendido el pasado septiembre. El entrenador cumplirá en 2028 una década al frente de la Selección Argentina, y su vínculo se estirará tras la Copa América de ese año y hasta, al menos, la Copa Mundial 2030.

Lionel Scaloni busca seguir escribiendo la historia

El 2028 también marcará el año de elecciones en AFA, donde Claudio Fabián Tapia buscará darle continuidad a su presidencia. Con las Selecciones Nacionales como principal éxito en la gestión de Chiqui, la renovación de Scaloni ayuda a blindar el proyecto y a mantener la continuidad estratégica bajo su liderazgo.

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Lionel Scaloni cerrará el 2026 con 109 partidos oficiales como entrenador de la Selección Argentina, año en el cual se transformó en el segundo DT que más veces condujo al combinado nacional. El de Pujato va por los 124 encuentros que registra Guillermo Stábile.

Scaloni tiene la chance de convertirse en el primer entrenador de la Selección Argentina en dirigir al equipo en tres ediciones de la Copa del Mundo.