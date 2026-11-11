La Selección Argentina alteró su agenda en Ezeiza por la partida del Papa León XIV

La planificación de la Selección Argentina sufrió un imprevisto logístico en el predio de Ezeiza. De cara a la ventana internacional de amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió reprogramar la jornada de trabajo pautada para este miércoles, retrasando 75 minutos el inicio de los trabajos en campo.

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Originalmente estipulado para las 17:00, el entrenamiento pasó a fijarse para las 18:15. La modificación respondió a las complicaciones de movilidad previstas en los accesos al Predio Lionel Andrés Messi a raíz del amplio despliegue de seguridad desplegado por la ceremonia de despedida del Papa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, previa a su viaje hacia Lima, Perú.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales de comunicación, el seleccionado confirmó: “La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla programada y comenzará a las 18.15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros quince minutos de la actividad”.

Operativo especial y ajuste en la logística

La concurrencia de comitivas oficiales y público en torno a la terminal aérea sobre la autopista Riccheri motivó el reordenamiento del esquema albiceleste para garantizar el arribo sin sobresaltos de los futbolistas y el cuerpo técnico.

Con el grupo completo tras la llegada en tandas de los convocados del fútbol exterior, la Selección completó así su segundo día de tareas luego de la sesión matutina desarrollada el martes a puertas cerradas. El cronograma continuará el jueves con una práctica vespertina y la posterior conferencia de prensa de Scaloni.

La ruta de la Albiceleste hacia los amistosos

Estos compromisos representan los primeros ensayos del seleccionado tras la inolvidable gira de octubre, en la que cosechó victorias categóricas ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0) en lo que significó el adiós definitivo de Lionel Messi de la albiceleste.

El primer desafío de esta fecha FIFA se disputará este viernes desde las 20:00 frente a Uruguay en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). Posteriormente, la delegación viajará a Córdoba para medirse el próximo martes ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, con horario de inicio a confirmar por las autoridades organizadoras.

BP