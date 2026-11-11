Carlos Palacios, jugador de Boca, declaró en Chile por una causa de narcotráfico: qué pasó con el auto a su nombre

Carlos Palacios aprovechó los dos días libres que tuvo el plantel de Boca para viajar a Chile, visitar a su querido Colo-Colo y cumplir con una obligación judicial. El futbolista no estuvo presente en el festejo íntimo del equipo del domingo por la noche y, al día siguiente, declaró como imputado en una causa por narcotráfico que se investiga en su país.

Carlos Palacios

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La investigación está relacionada con un automóvil registrado a nombre del delantero chileno que habría sido utilizado para trasladar cocaína. Según trascendió, el vehículo habría sido empleado por su suegro, quien se encuentra bajo prisión preventiva desde abril, cuando se conoció el episodio que dio origen a la causa.

A través de su abogado, Felipe Moraga, Palacios sostuvo que desconocía por completo el presunto uso del auto y que nunca autorizó a su familiar a utilizarlo para actividades ilícitas. "Sin su venia, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido", explicó el representante legal.

Carlos Palacios en Boca

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Moraga también hizo referencia al impacto que tuvo la situación en la carrera profesional del futbolista y mencionó el malestar que habría generado en Boca. "Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación".

La presentación judicial no implica una condena ni acredita la participación de Palacios en el presunto delito. El jugador declaró en calidad de imputado y su defensa sostiene que fue ajeno a la utilización del automóvil por parte de su suegro. La investigación continúa en Chile.

Mientras tanto, el delantero ya regresó a la Argentina para reincorporarse a los entrenamientos de Boca. El equipo comienza a preparar su próximo compromiso ante Banfield, por la semifinal de la Copa Argentina, en medio de una situación extrafutbolística que volvió a poner al chileno en el centro de la escena.

LT