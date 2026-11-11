Joseph Blatter destrozó a Gianni Infantino: lo llamó dictador y pidió su salida de la FIFA

Joseph Blatter volvió a sacudir al mundo del fútbol con una entrevista explosiva. El expresidente de la FIFA apuntó directamente contra Gianni Infantino, su sucesor en el máximo organismo del fútbol mundial, al que calificó de «dictador» y acusó de comportarse como un dirigente sin límites. En diálogo con la revista alemana Der Spiegel, también cuestionó su relación con Donald Trump y reclamó que deje el cargo en las próximas elecciones.

"Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de todo esto. Quizás habría que mandarlo alguna vez a un psiquiátrico", disparó el suizo de 90 años, en una de las declaraciones más fuertes de la entrevista. Sus críticas también apuntaron a la concentración de poder dentro de la FIFA y a las decisiones institucionales de su actual presidente.

Joseph Blatter

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Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la cercanía de Infantino con Donald Trump. Blatter consideró que ese vínculo modificó la manera de actuar de su suceso: "¿Por qué haría algo así? Infantino le entrega un premio de la paz a alguien que poco después hace la guerra contra Irán. Eso es una locura", expresó, según las declaraciones reproducidas por AFP.

También cuestionó el proyecto de Infantino para crear una sociedad que administrara los derechos comerciales de la FIFA y permitiera la participación de inversores privados. La iniciativa recibió críticas y terminó descartada. Sobre el funcionamiento interno del organismo, Blatter fue contundente: "Es un dictador. Gente de la FIFA me cuenta que nadie puede viajar con él en el ascensor. Es intocable".

Más allá de los cuestionamientos personales, el suizo también se refirió al futuro político del organismo. Las próximas elecciones presidenciales de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y Blatter aseguró que la UEFA trabaja para presentar un candidato que pueda competir contra Infantino.

Blatter, del lado de la FIFA

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"Hay un plan de la UEFA: la próxima semana anunciarán un candidato opositor", sostuvo. Entre los nombres que mencionó apareció Sebastian Coe, presidente de World Athletics, a quien consideró una alternativa para conducir el fútbol mundial.

Blatter presidió la FIFA entre 1998 y 2015, cuando dejó el cargo en medio del escándalo de corrupción que sacudió al organismo. En 2016, Infantino fue elegido como su sucesor y desde entonces la relación entre ambos estuvo marcada por las críticas.

LT