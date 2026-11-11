De ídolo a señalado: Lautaro Blanco y el motivo de la bronca de los hinchas de Rosario Central

Lautaro Blanco quedó en el centro de la bronca de los hinchas de Rosario Central después de la definición de la Tabla Anual 2026. El lateral izquierdo de Boca fue protagonista de la jugada que terminó con el gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia, un resultado que le arrebató al Canalla la posibilidad de consagrarse bicampeón y desató una catarata de reacciones en las redes sociales.

Lautaro Blanco fue comprado por Boca desde España

Carlos Palacios, bajo la lupa de la Justicia chilena: la causa por narcotráfico que salpica al jugador de Boca

El detalle que le agregó un condimento especial a la situación es que Blanco surgió de las inferiores de Rosario Central y llegó a ser uno de los futbolistas más reconocidos por los hinchas durante su primera etapa en el club. En enero de 2024, cuando el defensor buscaba regresar al fútbol argentino después de su paso por Elche de España, tenía negociaciones avanzadas para volver a Rosario Central. Sin embargo, Boca apareció en el mercado de pases, avanzó por su incorporación y terminó quedándose con el futbolista.

La operación generó frustración entre algunos simpatizantes rosarinos, que esperaban recuperar a un jugador formado en la institución y que había dejado una buena imagen antes de emigrar a Europa. Finalmente, el lateral llegó al Xeneize y comenzó una nueva etapa de su carrera en uno de los equipos que más rivalidad despierta entre los hinchas del interior, mucho más en tiempos modernos, donde los Canallas son más que competitivos.

Lautaro Blanco tiene tatuado el escudo de Central, pero ya lució la cinta de Boca, hasta hay rumores que lo vinculan

con la nueva camada de jugadores de la Selección Argentina

De marcar delanteros a cuidar a León XIV: quién es el exfutbolista que custodió al Papa

En las redes sociales aparecieron insultos, reproches y cuestionamientos hacia el defensor. Algunos hinchas llegaron a tildarlo de falso hincha e incluso apuntaron contra su tatuaje con el escudo de Rosario Central. Las comparaciones con Agustín Sández, exjugador de Boca que actualmente defiende los colores del Canalla, no tardaron en aparecer. En ese sentido, varios simpatizantes destacaron el rendimiento de Gusa durante su etapa en el equipo de Arroyito

De todas maneras, el gran nivel de Blanco lo mantiene en la consideración como una alternativa para la Selección Argentina. Lejos de las críticas que recibió desde Rosario, el lateral fue una pieza fundamental en este nuevo Boca y tuvo un papel protagónico en la consagración. Su emoción después del título dejó en evidencia que también había una carga sentimental y familiar detrás del festejo: se sacó un peso de encima en una noche muy especial.

LT.