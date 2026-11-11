Carlos Babington y la Selección: la elegancia del "Inglés" en el mediocampo argentino

La triste partida de Carlos Babington enluta al deporte nacional. Más allá de su idolatría inquebrantable en Huracán —donde brilló como jugador, técnico y presidente—, el Inglés dejó una huella imborrable con la camiseta de la Selección Argentina.

Entre 1973 y 1974, Babington disputó 13 partidos oficiales con el combinado nacional, consagrando su jerarquía internacional de manera especial durante la Copa del Mundo de Alemania Federal 1974, cita en la que se afianzó como titular indiscutido en los cinco encuentros que disputó la Albiceleste.

Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y figura del fútbol argentino

Argentina 2 - 3 Polonia: Destellos de jerarquía en un debut vibrante

(15 de junio de 1974 - Stuttgart)

El estreno absoluto en la Copa del Mundo (también en el estadio de Stuttgart) no fue sencillo. En un partidazo de ida y vuelta caracterizado vertiginosamente por el vértigo y la intensidad, la Albiceleste cayó por 3 a 2 frente a un durísimo seleccionado polaco. No obstante, en medio de la paridad y el vértigo del juego, Babington logró dejar pinceladas de su indiscutible jerarquía, luciendo su conducción zurda y su inteligencia táctica para manejar los tiempos del equipo en el plano internacional.

Argentina 1 - 1 Italia: Precisión quirúrgica para un duelo clave

(19 de junio de 1974 - Stuttgart)

Frente a una potencia como la Azzurra, en un cruce áspero y de máxima exigencia por la primera ronda en Stuttgart, el talento zurdo del volante ofensivo volvió a marcar diferencias. En un desarrollo cerrado, Babington se erigió como la principal llave creativa del equipo y rubricó su enorme categoría con una asistencia perfecta: metió un pase quirúrgico, medido al milímetro, para que René Houseman definiera de zurda y decretara el valioso empate definitivo ante los europeos.

Argentina 4 - 1 Haití: goleada, clase y sello en la red

(23 de junio de 1974 - Múnich)

Fue, sin dudas, su partido más consagratorio en territorio alemán. En el marco de la fase de grupos disputada en Múnich, la Selección necesitaba imponer condiciones y lo hizo con una gran producción colectiva. Babington coronó una actuación consagratoria en la zona de gestación del mediocampo aportando uno de los tantos con los que el equipo nacional selló una contundente goleada por 4 a 1, resultado que aseguró la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

El mensaje de despedida de la AFA para Babington

Tras conocerse el fallecimiento de Babington, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un sentido comunicado para despedir al histórico referente del fútbol nacional. A través de sus canales oficiales y en nombre de su presidente, Claudio Tapia , la entidad expresó su profundo dolor por la partida del exmediocampista, entrenador y expresidente de Huracán, enviando sus condolencias y un cálido abrazo a sus familiares, amigos y seres queridos.

Asimismo, la institución recordó su destacada trayectoria deportiva, resaltando tanto su recordado paso por el equipo campeón del Metropolitano de 1973 como sus presentaciones con la Selección Argentina.