El 11 de noviembre de 1882 nació en Morón, provincia de Buenos Aires, Lorenzo Bartolomé Martín Massa, el sacerdote salesiano cuyo nombre quedó ligado para siempre a la historia de San Lorenzo. A 144 años de su nacimiento, su figura representa mucho más que la de uno de los impulsores de la fundación del club, ya que fue el hombre que encontró en el fútbol una herramienta de contención e integración para los jóvenes de su época.

Lorenzo Massa - Prensa de San Lorenzo

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Su historia comenzó a cruzarse con la del Ciclón en 1908, cuando fue destinado al Oratorio San Antonio, ubicado en el barrio de Almagro. Allí conoció a un grupo de chicos que se hacían llamar "Los Forzosos de Almagro" y que solían jugar a la pelota en la calle, en medio de los peligros que implicaba hacerlo en una zona transitada por tranvías.

Massa decidió abrirles las puertas del oratorio para que pudieran practicar deporte en un lugar seguro. Aquella decisión fue mucho más importante de lo que podía imaginar: el espacio se convirtió en el punto de encuentro de los jóvenes y en el escenario donde comenzó a gestarse una institución que, con el paso de las décadas, se transformaría en uno de los clubes más populares del país.

El 1 de abril de 1908, aquel grupo de muchachos dio origen al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El nombre fue elegido en homenaje a San Lorenzo, aunque también quedó asociado a la figura del sacerdote que había acompañado y protegido a los jóvenes. Massa fue una pieza central de ese nacimiento y su legado quedó incorporado a la identidad azulgrana.

Lorenzo Massa junto al equipo de San Lorenzo

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Su trabajo no se limitó al fútbol. También impulsó la creación de los Exploradores Argentinos de Don Bosco, en 1915, una iniciativa que extendió su tarea educativa y social más allá de las fronteras de Almagro.

Lorenzo Massa murió el 31 de octubre de 1949, pero su vínculo con San Lorenzo nunca se apagó. En 2008, cuando se cumplieron 100 años de la fundación del club, sus restos fueron trasladados desde el cementerio de la Chacarita hasta un mausoleo construido en el Oratorio San Antonio, el mismo lugar donde había comenzado todo.

A 144 años de su nacimiento, la historia de San Lorenzo sigue teniendo una deuda de gratitud con aquel cura salesiano de Morón. Porque antes de los títulos, las vueltas olímpicas y las multitudes, hubo un sacerdote que decidió abrir las puertas de su oratorio para que unos chicos pudieran jugar al fútbol.

LT