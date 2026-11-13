Lionel Messi volverá a jugar en el Estadio Monumental tras su emotiva despedida de la Selección Argentina, será el próximo enero y en un duelo amistoso entre River Plate e Inter Miami.

Encuentro Monumental

El Millonario anticipó “Un encuentro Monumental” para el 19 de enero, con una foto que incluyó a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Casemiro como representantes de Inter Miami, equipo conducido por el Kily González.

El anuncio de River en una jornada especial

River Plate e Inter Miami lanzaron el anticipo del partido en el mismo día que la Selección Argentina iniciará, en cancha de Boca, la era post-Messi. Lionel jugará en el Monumental su primer partido en el país tras poner punto final a su trayectoria internacional con la Albiceleste.

Messi jugará a nivel clubes por primera vez en Argentina

“La presencia de Messi en el Estadio Monumental tendrá un significado especial, marcando el regreso de la leyenda de la selección argentina a uno de los estadios más emblemáticos de su trayectoria con el equipo nacional. Ofrecerá a miles de aficionados en Buenos Aires la oportunidad de disfrutar nuevamente viéndolo jugar en un estadio que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables de su carrera internacional”, agregó Inter Miami en su comunicado sobre el partido.

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Reconocimiento para Lionel Messi y venta de entradas

Lionel Messi será reconocido por parte de la dirigencia de River Plate, recordando que tanto él como su familia son socios honoríficos de la institución. El club no dio precisiones sobre las entradas, pero Inter Miami anticipó que “Próximamente se anunciarán más detalles sobre la organización del evento, la venta de entradas y las actividades previstas a través de los canales oficiales de ambos clubes”.

Messi vuelve al Monumental tras su despedida

La franquicia de la MLS también publicó que “El evento será organizado por COC Global, la empresa responsable de la producción y coordinación general del partido, en colaboración con River Plate e Inter Miami. La iniciativa busca brindar una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos en la cancha, combinando el espectáculo deportivo con diversas actividades para los aficionados de ambos clubes”.

NZ