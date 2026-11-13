Con el contrato blindado, Lionel Scaloni pone primera en la refundación de la Selección Argentina

Muchos procesos deportivos trascienden el paso del tiempo y terminan convirtiéndose en una escuela con una filosofía futbolera propia. Con la firma de su vínculo contractual sellada a largo plazo, Lionel Scaloni se metió de lleno en uno de los ejercicios más complejos de su carrera como director técnico: construir el mañana sin descuidar la inercia de la gloria del ayer.

En la antesala del clásico rioplatense de este viernes frente a Uruguay en La Bombonera, el foco absoluto del campeón del mundo se traslada al laboratorio táctico, donde el entrenador de Pujato empieza a moldear las siluetas de un equipo obligado a reinventarse.

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Scaloni afronta esta noche el desafío más atípico y estimulante desde que asumió el cargo: saltar a la cancha para disputar el clásico sin la presencia de Lionel Messi, el faro inagotable que iluminó cada paso de la era dorada argentina. El técnico asumirá en primera persona la responsabilidad de liderar anímicamente un ciclo que ya mira hacia la próxima década.

Dentro de ese desafío, aparece el objetivo de refundar a la Selección Argentina, donde la transición generacional será la piedra fundamental hacia un nuevo ciclo que promete estar lleno de gloria.

La pizarra del DT ante el espejo de la transición y el nuevo pulso táctico

Al margen de las cuestiones administrativas, el trabajo se convirtió en un verdadero laboratorio de ideas, donde el cuerpo técnico busca encontrar la manera de reorganizar el funcionamiento colectivo sin depender exclusivamente del talento individual que le daba la Pulga.

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Las prácticas formales de la semana dejaron en evidencia que la pizarra de Scaloni prioriza la presión asfixiante, la movilidad constante en el medio y sociedades dinámicas que disimulen la ausencia del, ahora, ex 10.

Con la certeza de que ese número tan mítico quedará a buen resguardo institucional hasta hallar un dueño, el entrenador apuesta por un equipo colectivo, en el que el protagonismo recaiga en la intensidad y en la rápida adaptación de estos jóvenes, como Giay, Balerdi, Palacios, Barco, Nico Paz y Prestianni, que empiezan a ganar un lugar de peso en la consideración.

Esa exigencia de máximo rendimiento se traslada también a la gestión física y a la toma de decisiones en el once. Mientras el cuerpo técnico evalúa hasta último momento la evolución del Dibu Martínez, el mensaje del entrenador hacia el plantel es terminante: los laureles del pasado no garantizan titularidades y el nivel de competencia interna debe mantenerse.

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El desafío ante el exigente equipo de Diego Forlán servirá para evaluar si la Scaloneta mantiene la solidez de su estructura colectiva. La exigencia física y mental que demanda un clásico de estas características pondrá a prueba la capacidad de lectura del cuerpo técnico en tiempo real, midiendo la madurez de un plantel que necesita refrendar sus credenciales competitivas en el amanecer de una nueva era.