Qué es la Recopa de Campeones: el inédito torneo al que clasificará el ganador de la Supercopa Argentina

La final de la Supercopa Argentina que protagonizarán este jueves Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza tendrá un premio doble para quien logre levantar el trofeo. Además de sumar una nueva estrella a sus vitrinas, el vencedor obtendrá el pasaje directo para disputar la Recopa de Campeones, una competencia oficial creada el año pasado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que debutará en el calendario.

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Qué equipos juegan la Recopa de Campeones y quiénes ya están clasificados

Este certamen reunirá en un mismo cuadro a los ganadores de tres copas nacionales: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina.

Hasta el momento, el único club con su lugar asegurado es Rosario Central. El conjunto rosarino sacó boleto tras adjudicarse la Supercopa Internacional, instancia en la que superó por 3-1 a Estudiantes en un encuentro recordado por diversas controversias arbitrales.

Rosario Central

El segundo clasificado saldrá del cruce de este jueves entre el Pincha y la Lepra. El equipo platense accedió a esta definición tras haber conquistado el Trofeo de Campeones 2025 —mientras mantiene la mente puesta en el duelo decisivo de fin de mes ante Palmeiras por la Copa Libertadores—, en tanto que los mendocinos ganaron su lugar luego de su histórica consagración en la Copa Argentina 2025.

Por último, el tercer cupo pertenece al campeón de la edición vigente de la Copa Argentina, certamen que aún tiene a tres candidatos en carrera: Platense, que ya aguarda en el partido decisivo, y el ganador de la semifinal que disputarán este sábado Boca Juniors y Banfield.

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Formato de disputa y sistema de puntuación

De acuerdo con el reglamento estipulado por la AFA, la Recopa de Campeones se celebrará una vez al año en sedes neutrales a confirmar por la organización y tendrá un formato de triangular compuesto por apenas tres encuentros:

Primer partido: Se cruzarán el campeón de la Supercopa Argentina frente al ganador de la Supercopa Internacional (Rosario Central). Segundo partido: El campeón de la Copa Argentina debutará enfrentando al equipo que haya caído en el duelo inaugural. Tercer partido: El campeón de la Copa Argentina cerrará el certamen midiéndose contra el vencedor del primer compromiso.

Para evitar igualdades sin definición, ningún encuentro terminará empatado: si al cabo de los 90 minutos persiste la paridad, el ganador se resolverá mediante tiros desde el punto penal. La tabla de posiciones se regirá bajo un esquema especial de puntaje:

Triunfo en los 90 minutos: 3 puntos.

Triunfo por penales: 2 puntos.

Derrota por penales: 1 punto.

Derrota en los 90 minutos: 0 puntos.

BP