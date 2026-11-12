La chicana de Nicolás Russo a River por el pedido de cambio de fecha: "No quieren que el resultado de Boca les altere los ánimos"

La previa del duelo entre River y Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura comenzó a tomar temperatura a más de una semana del pitazo inicial. Lo que prometía ser un cruce atractivo en el terreno de juego ya sumó su primer capítulo polémico en los escritorios, a raíz de una insólita disputa por el día en que debe disputarse el encuentro en el Estadio Monumental, una discusión en la que Boca Juniors aparece como protagonista indirecto.

River buscaría cambiar el día de su partido por una posible consagración de Boca: ¿De que se trata y que días se abarajan?

El motivo detrás del pedido de River

Si bien la programación tentativa establecía que el partido se jugaría el domingo 22 de noviembre en Núñez, en las últimas horas trascendió que la dirigencia riverplatense realizó gestiones para adelantarlo al viernes 20. La razón de esta solicitud no responde a cuestiones deportivas propias, sino a la agenda de su eterno rival: el sábado 21, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Colombia.

Ante este escenario, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, salió al cruce con ironía para exponer las supuestas motivaciones del conjunto de Núñez. “Con River podés jugar el domingo o el viernes. Tengo entendido que ellos quieren hacerlo el viernes porque al día siguiente juega Boca y no quieren que el partido o el resultado de la final en Barranquilla les altere los ánimos”, disparó el dirigente granate en diálogo con Radio La Red.

River Plate enfrentará a Lanús por los octavos de final del Clausura 2026

Los argumentos de Lanús para sostener el domingo 22

Más allá de la chicana, Russo dejó en claro que la postura de su institución es firme y se sustenta en la logística de la fecha FIFA. Mientras los futbolistas convocados de River permanecieron en el país sin mayores desgastes de traslado, el Granate aguarda por el regreso de Allan Wlk desde Japón, tras su participación con la selección de Paraguay. El delantero recién arribará el jueves, con el lógico cansancio por el extenso viaje y el cambio de huso horario.

“De todas maneras, entiendo que el encuentro se va a disputar el domingo”, aseguró el titular de Lanús, confiando en que prevalecerá el criterio acordado previamente entre los dirigentes. En esa línea, recordó cuál fue el compromiso asumido respecto a los clubes que ceden jugadores al exterior: “Se explicó que los equipos que tengan jugadores convocados a sus selecciones van a contar con más días de descanso, porque regresan muy sobre la fecha. Entiendo que se va a cumplir lo que se habló”.

La definición de la Liga Profesional

En las próximas horas, las autoridades de la Liga Profesional terminarán de oficializar el cronograma de los octavos de final. Allí quedará resuelto si prospera el reclamo de River —que busca evitar que una eventual consagración xeneize le añada una presión extra al plantel conducido por Leonardo Ponzio— o si, tal como exige Lanús bajo el argumento del descanso deportivo, se respeta la fecha original del domingo 22 de noviembre.

BP