El futuro de Agustín Marchesín en Boca: vence su contrato y podría irse libre en diciembre

El arco de Boca Juniors se prepara para una reestructuración de cara a la temporada 2027 y el nombre de Agustín Marchesín aparece en el centro de la escena. Si bien desde el club de la Ribera aún no emitieron un comunicado oficial sobre su situación, el escenario indica que el arquero tiene serias chances de despedirse de la institución el próximo 31 de diciembre de 2026, fecha en la que expira su contrato.

Según trascendió en el entorno del club, la cúpula directiva no tendría en sus planes presentarle una propuesta de extensión. De confirmarse esta postura, el futbolista quedará con el pase en su poder a partir de enero de 2027, habilitado para negociar su incorporación a cualquier otro equipo en condición de agente libre, e incluso podría terminar la puesta a punto definitiva de su físico ya desvinculado de la institución xeneize.

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La lesión que marcó su 2026 y su paso por Boca

El panorama actual de Marchesín está fuertemente condicionado por el duro golpe físico que sufrió en el primer semestre. El 14 de abril de 2026, durante el encuentro frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, debió abandonar el campo de juego a los ocho minutos tras padecer la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esa dolencia demandó una extensa rehabilitación que lo marginó de las canchas por el resto del año.

El llanto de Agustín Marchesín tras sufrir la lesión

Su desembarco en Brandsen 805 se había producido en enero de 2025, luego de su etapa en Gremio de Brasil. Tras estrenarse en un triunfo por 2-1 ante Huracán, sumó rodaje tanto en el plano local como en certámenes internacionales con la meta de adueñarse del puesto, un objetivo que quedó trunco de manera abrupta por la gravedad de su lesión.

Las alternativas en el arco y la decisión de Riquelme para 2027

Ante la prolongada inactividad de Marchesín, Álvaro Montero aprovechó su oportunidad, ganó terreno en la consideración del cuerpo técnico y se consolidó como una pieza de peso dentro de la estructura del plantel. Su nivel será uno de los ejes principales en el análisis que realizará el club para definir el esquema deportivo del próximo año.

Álvaro Montero

La competencia interna se completa con Leandro Brey y Javier García, quienes también forman parte de la rotación en el puesto. Con este panorama sobre la mesa, Juan Román Riquelme deberá determinar si apuesta por sostener a los arqueros actuales del plantel o si sale al mercado de pases en busca de un refuerzo para reordenar el arco xeneize en 2027.

BP