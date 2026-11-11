AFA dejó configurada la programación de los octavos de final de Playoffs, instancia que dará inicio a los duelos de eliminación directa en el Torneo Clausura 2026. La acción comenzará el viernes 20 y se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre, recordando que Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 en la final de Copa Sudamericana.

Trofeo del Clausura 2026

Como consecuencia de esta final, y tal como prevé el reglamento de Liga Profesional, Boca jugará su partido ante Independiente Rivadavia el miércoles 25. En tanto River, que se encontraba en “ida y vuelta” con la seguridad porteña, recibirá a Lanús el domingo 22, un día después de la final continental.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura 2026

Viernes 20 de noviembre

20.00hs Vélez vs Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15.00hs Defensa y Justicia vs Barracas Central (ESPN Premium)

17.00hs Argentinos vs Independiente (TNT Sports)

River recibirá a Lanús en el Monumental

Domingo 22 de noviembre

16.00hs Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

19.00hs River vs Lanús (TNT Sports)

22.00hs Instituto vs Huracán, en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)

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Lunes 23 de noviembre

17.00hs Gimnasia de La Plata vs Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21.00hs Boca vs Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

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Los partidos se disputan en el estadio del mejor ubicado durante la Fase de Grupos, aclarando que Instituto jugará en el Kempes como consecuencia de un recital que se realizará el sábado 21 en su cancha.

En caso de empate, habrá prórroga con dos tiempos extra de quince minutos. De persistir la igualdad, el clasificado a cuartos de final se definirá por penales.

NZ