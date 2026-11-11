“La operación de Dibu Martínez fue rápida y muy buena, tuvo una gran evolución de una lesión muy grave” aseguró Daniel Martínez, histórico médico de la Asociación del Fútbol Argentino, en diálogo con TyC Sports.

Emiliano Martínez

El médico deportólogo confirmó que Dibu “tiene el alta médica” y que su posible titularidad ante Uruguay depende pura y exclusivamente de Lionel Scaloni.

Dibu Martínez está disponible para jugar ante Uruguay

El pasado 17 de octubre Emiliano Martínez sufrió un durísimo golpe con Jarrad Branthwaite en el duelo de Premier League entre Chelsea y Everton. Dibu quedó tendido en el césped y fue retirado en camilla, con cuello ortopédico, con traslado directo al hospital.

Dibu Martínez pasó por el quirófano hace poco menos de dos meses

El arquero argentino sufrió fractura facial y de mandíbula, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia ese mismo día. Martínez se encuentra inactivo desde entonces, pero de todas formas formó parte de la convocatoria para la última Fecha FIFA del año.

La Selección Argentina abrió su entrenamiento y Lionel Scaloni ya tiene siete titulares para enfrentar a Uruguay

Dibu fue visto con una máscara especial en los entrenamientos de Argentina y todo está dado para que sea de la partida el próximo viernes ante Uruguay en La Bombonera.

NZ