El plantel de la Selección Argentina tuvo su miércoles de entrenamientos en el predio Lionel Messi de Ezeiza, sesión que comenzó una hora y cuarto más tarde de lo programado debido al operativo de seguridad montado por la ceremonia de despedida del país al papa León XIV.

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Lionel Scaloni comandó la segunda práctica de la semana de Fecha FIFA, que inició con trabajos en el gimnasio y luego tuvo movimientos con pelota ante la prensa que pudo presenciar quince minutos. Hubo tiempo para ensayos de fútbol, y allí el entrenador comenzó a dar pistas del once que se verá el viernes ante Uruguay.

Con una duda por línea, el once que se perfila para Argentina vs Uruguay

Lionel Scaloni repartió pecheras para trece jugadores de campo, cinco defensores, cuatro mediocampistas y cuatro delanteros. El arco permanece con el interrogante sobre el alta médica de Emiliano Martínez, quien se mostró con protección especial en su cabeza tras ser operado de la mandíbula. Inactivo desde el 17 octubre, Gerónimo Rulli será el arquero en caso que Dibu no pueda estar.

Dibu Martínez en el entrenamiento de la Selección Argentina

En defensa hubo pecheras para Agustín Giay, Lisandro Martínez, Leo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Sin Cuti Romero, lesionado, se espera que Balerdi pueda tener su chance como central natural. La duda pasaría por la inclusión de Nicolás Tagliafico o Facundo Medina, recordando que este último también puede jugar como zaguero.

El llamativo look de Emiliano Martínez en su vuelta a la Selección Argentina

En el mediocampo los números puestos son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Exequiel Palacios y Valentín Barco pelean por un puesto. En ofensiva, Nico Paz y Julián Álvarez serán titulares, mientras que el reemplazo de Lautaro Martínez, también lesionado, saldrá de Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

Thiago Almada en el entrenamiento de la Selección Argentina

La Selección Argentina prepara su once para enfrentar a Uruguay en La Bombonera con Dibu Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios o Valentín Barco; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

NZ