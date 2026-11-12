Un compañero de Nico Paz en Como chocó una Ferrari de 350.000 euros en Alemania y se salvó de milagro

El parate por la fecha FIFA dejó una noticia extrafutbolística de alto impacto en el fútbol europeo, con un protagonista cercano al argentino Nico Paz. Robert Sánchez, arquero del Como 1907, sufrió un violento accidente automovilístico en Alemania tras estrellar una exclusiva Ferrari valuada en 350.000 euros contra las defensas del histórico trazado de Nürburgring. Pese a la magnitud del impacto, el guardameta español de 28 años salió por sus propios medios y sin heridas de gravedad.

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El episodio tuvo lugar el pasado lunes, luego de que el futbolista atajara desde el arranque en el compromiso frente al Inter. Aprovechando los días libres, viajó junto a un grupo de amigos para participar de un evento recreativo organizado por Circuit Days, firma especializada en experiencias de manejo deportivo en autódromos.

Al volante de una Ferrari 488 Challenge Evo —un modelo de competición equipado con un motor de 670 caballos de fuerza—, Sánchez perdió la estabilidad en la exigente curva Caracciola-Karussell, un sector peraltado de más de 180 grados dentro del circuito popularmente apodado como el "Infierno Verde".

Robert Sánchez

El relato de un testigo y la insólita reacción tras el impacto

Según reconstruyó el periódico británico The Sun, la trompa del vehículo quedó prácticamente desintegrada tras golpear contra el muro de contención, lo que obligó a desplegar la bandera roja y interrumpir la actividad en pista durante cerca de una hora para remover los escombros y acondicionar las protecciones.

Un conductor inglés que circulaba inmediatamente detrás del futbolista brindó precisiones sobre la secuencia: "Iba demasiado rápido en la curva, a una velocidad de hasta 70 millas por hora (unos 113 km/h). Chocó contra la barrera y enseguida sacaron la bandera roja en el circuito".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de quienes presenciaron la escena fue la frialdad del arquero tras el fuerte golpe. Lejos de requerir atención médica o mostrarse aturdido, Sánchez bajó del coche y comenzó a recolectar las partes desprendidas de la carrocería. "Salió del auto inmediatamente, como si no hubiera pasado nada, y empezó a juntar las piezas rotas. No parecía conmocionado ni nada parecido", aseguró el testigo, quien logró identificarlo gracias a que el nombre del jugador estaba ploteado en uno de los laterales del auto.

Accidente de Robert Sánchez

Una conocida pasión por los motores y antecedentes al volante

El vínculo del arquero —cuyo pase pertenece al Chelsea y se encuentra cedido en el elenco italiano que conduce Cesc Fàbregas— con los coches de alta gama viene de larga data. Tan intacto quedó su entusiasmo tras el susto en Alemania que, apenas 24 horas después, se trasladó con sus allegados al circuito belga de Spa-Francorchamps, aunque en esa ocasión optó por disfrutar de la jornada únicamente desde las gradas. En su colección personal ya pasaron joyas mecánicas como un BMW E30 325 de 1988, un Nissan Skyline R34 GT-R V-Spec y una Lamborghini Urus.

No obstante, esta afición por la velocidad también le trajo dolores de cabeza en la vía pública. En abril de este mismo año, la justicia británica le impuso una multa económica de 1.520 libras esterlinas (más de 1.800 euros) y le descontó tres puntos de su registro de conducir por exceder las máximas permitidas a bordo de su Mercedes en la localidad inglesa de Crawley.

BP