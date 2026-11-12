Estudiantes vs Independiente Rivadavia, por la Supercopa Argentina

En el estadio Julio César Villagra de la ciudad de Córdoba, Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán el jueves a las 20.00, por la Supercopa Argentina 2026. El Pincha va por el 20° título de su historia, con la final de la Copa Libertadores en el horizonte, mientras que la Lepra mendocina busca su segunda conquista en Primera División. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y podrá verse en vivo por la pantalla de Disney+ Premium.

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Cómo llega Estudiantes a la final de la Supercopa Argentina

Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Talleres en el Kempes por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con tantos de Alexandro Maidana para la T y de Román Daniel Riquelme (en contra) para el equipo de Alexander Medina. Con ese resultado, el León terminó 12° con 16 unidades y quedó al margen de los playoffs.

Sin embargo, el gran objetivo del Pincha pasa por otro lado: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Con la ilusión de levantar su quinto trofeo en el horizonte, el conjunto platense intentará ganar esta noche para sumar confianza de cara a la gran cita en Uruguay.

Cómo llega Independiente Rivadavia a la final de la Supercopa Argentina

El conjunto dirigido por Alfredo Berti viene de igualar 1-1 en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza, en condición de visitante en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Si bien Germán Guiffrey puso en ventaja al dueño de casa, la Lepra rescató un agónico empate a los 95 minutos gracias a un tanto de Luis Díaz.

Con este punto, Independiente Rivadavia se ubicó 7° en la Zona B del Clausura y ahora se prepara para visitar a Boca en La Bombonera en la siguiente instancia.

Estudiantes vs Independiente Rivadavia: las posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independienre Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira y Matías Reali, Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

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BP