Estudiantes agrandó su palmarés: todos los títulos que consiguió en su historia

Tras una final infartante disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, Estudiantes derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el tiempo suplementario y se proclamó campeón de la Supercopa Argentina 2026.

Luego de haber conquistado el Trofeo de Campeones 2025, el Pincha volvió a ratificar su jerarquía en las grandes citas gracias a los goles de Guido Carrillo, Iván Villalba en contra y un cabezazo salvador de Lucas Alario en el alargue, logrando levantar por primera vez este certamen.

Con esta consagración, los platenses alzaron su estrella número 14 a nivel nacional, que además se convierte en el sexto campeonato obtenido en los últimos tres años (sumándose a la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025), demostrando por qué Estudiantes atraviesa una de las etapas más ganadoras de su ciclo moderno.

En el plano internacional, el León cuenta con una mística incomparable respaldada por seis coronas, entre las que sobresalen sus cuatro Copas Libertadores (con el histórico tricampeonato entre 1968 y 1970, más la épica conquista de 2009) y la inolvidable Copa Intercontinental obtenida en Old Trafford en 1968.

De esta manera, el conjunto albirrojo alcanzó la redonda suma de 20 títulos oficiales, repartidos entre el ámbito local y el plano continental, lo que lo consolida como una de las instituciones más prestigiosas y laureadas del fútbol argentino.

Todos los títulos de Estudiantes de La Plata en su historia

Títulos a nivel nacional (14)

Campeonato de Primera División 1913

Copa Adrián C. Escobar 1944

Copa de la República 1945

Torneo Metropolitano 1967

Torneo Metropolitano 1982

Torneo Nacional 1983

Torneo Apertura 2006

Torneo Apertura 2010

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Torneo Clausura 2025

Trofeo de Campeones 2025

Supercopa Argentina 2026

Títulos a nivel internacional (6)