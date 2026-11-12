Gustavo Alfaro rompió el silencio tras la crisis de Ueno Bank en Paraguay: "Reclamamos justicia para todos"

El escándalo financiero desatado en torno a Ueno Bank dejó de ser un tema estrictamente económico para impactar de lleno en el deporte paraguayo y en la intimidad de su selección nacional. En la antesala del duelo amistoso frente a Singapur correspondiente a la Fecha FIFA, el director técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, abordó la problemática en conferencia de prensa, expresó su solidaridad con la sociedad y admitió que él también sufrió pérdidas por la situación.

“Paraguay está pasando por un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”, manifestó el estratega argentino de 64 años al analizar el escenario que atraviesa el país.

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El respaldo de Alfaro al plantel y la confesión sobre su situación personal

Durante su contacto con los medios, Alfaro destacó la postura pública que tomaron los futbolistas del combinado nacional, quienes días atrás difundieron un comunicado fijando posición frente a la crisis: “Desde lo personal, estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado. Porque ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”.

Gustavo Alfaro

A su vez, el entrenador remarcó su cercanía con los ciudadanos afectados, más allá de su nacionalidad: “Ellos se han puesto del lado de la justicia. Más allá de que yo no soy paraguayo y hay cosas que expresa muy bien el comunicado, hay cosas que, obviamente, al no ser paraguayo, tengo que respetar. Y más allá de que las siento de la misma manera. Por eso estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos del lado de ellos, estamos al servicio de ellos”.

Fue en ese pasaje de su declaración cuando el técnico confirmó que padece el problema en carne propia junto a una multitud de ahorristas: “Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”.

Un pedido de madurez institucional y justicia

Con el foco puesto en el rol social que cumple el seleccionado en tiempos de incertidumbre, el conductor de Paraguay dirigió un mensaje contundente hacia quienes tienen la responsabilidad de resolver el conflicto: “Nuestra misión aquí es luchar por ellos también”.

“Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país dé una muestra de grandeza, de superación, de madurez. Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones”, sostuvo.

Para cerrar ese tramo, redobló la exigencia de respuestas: “Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar justicia. Justicia. Justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio, como cada integrante de esta selección, para estar al lado de la gente, que es el lugar donde nosotros tenemos que estar”.

El orgullo de Alfaro por la identidad y los valores del plantel

Por último, el entrenador dedicó unas palabras al sentido de pertenencia del grupo que conduce y al vínculo que construyó con la idiosincrasia local desde su llegada al cargo: “Todo lo que la selección me enseñó a lo largo de este tiempo me enseñó los valores que forman no solo esta selección, sino también este país. Y, en honor a la verdad, en este tiempo que pasé con estos jugadores, siento que son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa”.

“Me sentí orgulloso y me siento orgulloso de ser parte de la selección nacional. Por los valores que tienen, por la manera de defenderlos, por el orgullo que sienten cuando defienden este escudo, por el modo y el compromiso con que representan a los trabajadores de a pie que todos los días sufren, porque ellos vienen, nosotros venimos de esos lugares”, concluyó.

BP