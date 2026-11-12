Diego Forlán define el once de Uruguay vs Argentina: Fiermarín gana la pulseada y debuta Valverde en su ciclo

A pocas horas de cruzar el Río de la Plata rumbo a Buenos Aires, el director técnico de la Selección Uruguaya, Diego Forlán, empieza a definir los nombres que saldrán al campo de juego de La Bombonera para medirse frente a Argentina en el marco de la Fecha FIFA.

Con la totalidad de los futbolistas convocados a sus órdenes, Cachavacha encabezó las prácticas en el Complejo Celeste y dejó ver el bosquejo de la alineación inicial con la que buscará dar el golpe ante los actuales subcampeones del mundo.

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El equipo que prepara Diego Forlán

La principal novedad del equipo aparece en la portería. Según lo ensayado por el cuerpo técnico, Cristopher Fiermarín se impondría en la disputa interna frente a Santiago Mele y Sebastián Jaime para quedarse con la titularidad.

En cuanto al bloque defensivo, la única incógnita pasa por quién acompañará en la zaga central a Ronald Araújo: el juvenil Juan Rodríguez o Mathías Olivera. Todo apunta a que la jerarquía y el recorrido del futbolista del Napoli inclinarán la balanza a su favor para integrar la línea de cuatro, que se completará con Guillermo Varela en el lateral derecho y Joaquín Piquerez sobre el sector izquierdo.

En la mitad de la cancha, Forlán apostará por un tridente con equilibrio entre marca y juego asociado compuesto por Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. El encuentro marcará el debut oficial del mediocampista del Real Madrid bajo la conducción técnica de Cachavacha, aportando dinámica y despliegue para conectar con los delanteros.

Federico Valverde

Para el frente de ataque, la Celeste tendrá a Darwin Núñez como referencia de área. Detrás del goleador se moverá Giorgian De Arrascaeta en rol de enlace, mientras que Maximiliano Araújo se recostará sobre la banda izquierda, dejando el carril derecho libre para las proyecciones ofensivas de Valverde desde el mediocampo.

El probable once de Uruguay ante Argentina

De no mediar imprevistos de último momento, el equipo titular charrúa formará con: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

BP