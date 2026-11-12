La UEFA Nations League disputa sus últimas dos jornadas de Fase de Liga en esta Fecha FIFA de noviembre y el Grupo A tendrá este jueves el desquite entre Italia y Francia, quienes empataron 1-1 en la ida.

Mbappé, baja por lesión para el Italia vs Francia

Francia lidera el grupo con tres puntos de ventaja sobre Italia, con dos cupos clasificatorios para cuartos de final. Bélgica, que será local del combinado italiano en la última jornada, es el tercer pretendiente.

Como llegan Francia e Italia al duelo de Nations League

La Selección de Francia ganó cuatro de los partidos que lleva bajo la conducción de Zinedine Zidane, sumando el ya mencionado empate ante Italia. Sin Kylian Mbappé, lesionado, Les Bleus buscan mantener el liderazgo para dar continuidad a su gran pasaje internacional.

Italia en su constante búsqueda de resurgimiento

Por su parte, Italia inició un nuevo intento de resurgimiento bajo la conducción de Roberto Mancini, y la Nations League aparece como un objetivo apetecible para volver a las primeras planas. Ausente en la Copa del Mundo desde Brasil 2014, la Azzurra necesita ganar para no perder la chance de clasificar a las instancias finales.

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Italia y Francia se enfrentan desde las 16.45hs (Argentina), el partido podrá verse en vivo por ESPN y Disney Plus.

NZ