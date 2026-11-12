Inglaterra vs Croacia: triunfo clave de los británicos en la Nations League

En un partidazo de jueves, Inglaterra logró un triunfo sufrido, pero vital por 2-1 frente a Croacia en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Con esta victoria trabajada en condición de local, el combinado británico escaló a los 12 puntos y se consolidó en la segunda posición del Grupo C, manteniendo viva la ilusión de arrebatarle el liderazgo a España.

El trámite comenzó favorable para los ingleses, que impusieron condiciones desde el arranque. A los 24 minutos de la primera mitad, una gran jugada colectiva culminó con la asistencia de Jude Bellingham para que Morgan Rogers aparezca libre y firme el 1-0 parcial con el que se fueron al descanso.

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En el complemento, el conjunto balcánico salió decidido a vender cara su derrota y encontró la igualdad transitoria a los 59 minutos por intermedio de Petar Sucic, quien capitalizó un rebote tras un córner para poner el 1-1.

Sin embargo, la respuesta inglesa no tardó en llegar. A los 64 minutos, el árbitro sancionó penal tras una falta sobre Jarell Quansah dentro del área, y Harry Kane se hizo cargo de la ejecución.

Con su habitual jerarquía, el capitán y balón de oro infló la red con un potente remate al centro para poner el 2-1 definitivo. Pese a los intentos de la visita, que contó con el ingreso de Luka Modric sobre el final, la resistencia británica se mantuvo firme hasta el final.

Todo o nada ante el campeón del mundo

Con este resultado, Inglaterra quedó con 12 unidades en el segundo escalón de la tabla, por detrás de España. El combinado ibérico, vigente campeón del mundo, ratificó su gran momento al imponerse por 2 a 0 ante Chequia, resultado que le permite estirar su marcha ideal y liderar la zona con 15 puntos.

De esta manera, el escenario quedó servido para un cierre de grupo infartante: en la próxima jornada, Inglaterra se jugará el liderazgo del Grupo C ni más ni menos que ante la poderosa España, en un duelo directo que promete emociones de alto vuelo.

FMZ