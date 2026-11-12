La Selección Argentina se prepara para tener una jornada cargada de emociones ante el inminente anuncio de renovación de Lionel Scaloni. El entrenador hablará en conferencia de prensa desde las 15.00hs de este jueves 12 de noviembre y hay máxima expectativa sobre la posibilidad de dejar formalizada la extensión del vínculo hasta 2030.

Lionel Scaloni

La continuidad está prácticamente cerrada y hay optimismo para que pueda quedar sellada durante esta Fecha FIFA de noviembre, con todos los cañones apuntando al predio de Ezeiza. Scaloni firmará su contrato hasta 2028 con una cláusula de renovación automática hasta 2030, de la cual se esperan más detalles oficiales.

Los cinco récords históricos que persigue Lionel Scaloni

1 - Más partidos ganados

Del menos al más ambicioso, el primer registro histórico que Lionel Scaloni tiene por delante es el que lo convertirá en el entrenador con más partidos ganados en la historia de la Selección Argentina. Con 79 triunfos en 107 duelos dirigidos, el de Pujato está a solo cuatro de igualar la marca de Guillermo Stábile.

Guillermo Stábile y Lionel Scaloni

Scaloni necesita comandar cinco triunfos más para quedarse con el récord en solitario, ostentando casi el 80% de los puntos obtenidos durante su gestión al frente de la Selección Argentina. Una verdadera locura.

2 – Más partidos dirigidos

Durante el Mundial 2026, Lionel Scaloni se convirtió en el segundo entrenador en dirigir a la Selección Argentina durante 100 partidos o más. Guillermo Stábile también lidera el registro con los 124 duelos en los que condujo a la Albiceleste durante sus dos décadas al mando.

Lionel Scaloni

Scaloni lleva 107 duelos y necesita 18 más para superar a Stábile y ser el DT con más partidos dirigidos de todos los tiempos en la mayor. El calendario internacional de FIFA establece que la Selección Argentina podría disputar hasta 16 partidos entre Noviembre de 2026 y junio de 2028.

La Selección Argentina abrió su entrenamiento y Lionel Scaloni ya tiene siete titulares para enfrentar a Uruguay

Esto quiere decir que Lionel Scaloni podría cumplir los 125 partidos dirigidos con la Selección Argentina durante la Copa América de 2028.

3 – Tres Copas del Mundo dirigidas

Si Lionel Scaloni estira su contrato hasta la Copa Mundial 2030, a la que Argentina ya está clasificada como coanfitriona, se convertirá en el primer entrenador que conduzca a la selección absoluta en tres ediciones de la Cita Máxima.

Lionel Scaloni en el Mundial 2026

Scaloni comparte el récord con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, y va por el registro en solitario. Campeón en Qatar 2022, el de Pujato ya es el entrenador que más partidos dirigió (13) y también que más ganó (10) por Copas del Mundo en toda la historia de la Selección Argentina.

4- Tricampeón de América

Entre los objetivos más ambiciosos aparece el de volver a retener con éxito el título de América. Argentina es bicampeona del máximo torneo de selecciones de la CONMEBOL y Lionel Scaloni se prepara para comandar al equipo en la edición 2028.

Lionel Scaloni

Solamente una selección logró ser Tricampeona de América en la centenaria historia de la competencia, y fue la Argentina de Guillermo Stábile en 1945, 1946 y 1947, todavía bajo la denominación de Campeonato Sudamericano.

La Argentina de Scaloni aspira a ser la primera tricampeona de Copa América bajo su denominación actual.

5- Más títulos ganados con la Selección Argentina

El último de los récords presentados es también el más difícil. Lionel Scaloni ganó cuatro títulos de Selección Mayor y es el segundo DT más laureado en la historia de la Selección Argentina, detrás de los siete que logró Guillermo Stábile (Seis Copas Américas y un Campeonato Panamericano).

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo

Para igualar a Stábile, Scaloni debería ganar la Copa América 2028, el Mundial 2030 y aspirar a que se juegue la famosa Finalissima trunca ante España, sumando también ese éxito.