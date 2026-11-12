Lionel Scaloni en conferencia de prensa: los detalles de su renovación

Lionel Scaloni volverá a tomar contacto con la prensa este jueves en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. La cita está programada para las 15:00 —dos horas antes de que el plantel realice su última práctica previa al duelo amistoso ante Uruguay—, pero toda la atención está puesta fuera de la cancha: el inminente anuncio de la continuidad del técnico al frente de la Selección Argentina.

Renovación de Lionel Scaloni: los cinco récords históricos que persigue el DT de la Selección Argentina

Las negociaciones para la renovación de Scaloni

Las charlas entre el cuerpo técnico y la dirigencia de la AFA transitan sus instancias definitivas con un panorama muy favorable para extender el vínculo por, al menos, un ciclo mundialista más. Si bien todavía no se confirmó quién acompañará al estratega de Pujato frente a los micrófonos, crece la expectativa por la posible aparición de Claudio "Chiqui" Tapia en la sala de conferencias para oficializar el acuerdo.

Chiqui Tapia y Lionel Scaloni

El camino hacia esta firma comenzó a gestarse durante la última ventana FIFA, marcada por la emotiva despedida de Lionel Messi del combinado nacional. En aquella oportunidad, las señales de entendimiento fueron claras: primero con las declaraciones del propio DT en conferencia, luego con una fotografía institucional junto al presidente de la AFA que evidenciaba la voluntad de las partes, y finalmente con el compromiso de cerrar los detalles una vez concluido el homenaje al capitán, pacto que terminó de pulirse en las últimas jornadas.

Un ciclo histórico y el récord que busca hacia 2030

De concretarse la firma que lo ligará a la Albiceleste hasta 2030, Scaloni alcanzará una marca inédita para el fútbol nacional: se convertirá en el primer director técnico argentino en conducir al equipo en tres Copas del Mundo, dejando atrás las líneas de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo (a quienes ya había superado en cantidad de encuentros mundialistas tras disputarse el octavo partido instaurado por la FIFA).

El respaldo de los resultados sostiene la continuidad del proceso más laureado en la historia reciente del seleccionado:

Partidos dirigidos: 105 encuentros oficiales y amistosos.

Efectividad: 81 triunfos, 14 igualdades y apenas 10 caídas.

Palmarés: Cuatro títulos internacionales —Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024—.

Lionel Scaloni entrenando a la Selección Argentina

Cúando juega Argentina

En esta última fecha FIFA del año, la Selección Argentina disputará dos partidos amistosos en condición de local que marcarán el inicio de una nueva etapa sin Lionel Messi. El primer encuentro será una nueva edición del clásico rioplatense frente a Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre a las 20:00 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre (con horario a confirmar), la Albiceleste cerrará su actividad de 2026 recibiendo a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

BP