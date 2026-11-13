Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

En la recta final hacia la gran definición continental, la Conmebol confirmó oficialmente la terna arbitral para la final de la Copa Sudamericana 2026 que protagonizarán Boca y Atlético Mineiro.

El elegido para impartir justicia en este duelo decisivo es el uruguayo Andrés Matonte, de 38 años, quien cuenta con una vasta experiencia en citas de peso.

Andrés Matonte

El charrúa será secundado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como jueces de línea, mientras que los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar cumplirán las funciones de cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En la cabina del VAR estará el paraguayo Ulises Mereles, acompañado por los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

Entre los torneos más prestigiosos que dirigió Matonte, se destacan el Mundial de Qatar 2022, la Copa América, el Mundial de Clubes 2025, la final de la Copa Sudamericana 2021 y la Recopa Sudamericana 2023.

El favorable historial de Boca con Andrés Matonte

La designación del juez uruguayo trae consigo un dato estadístico que invita al optimismo en La Ribera. A lo largo de su carrera, Matonte arbitró a Boca en nueve partidos internacionales y el saldo es ampliamente positivo: cinco victorias, tres empates y apenas una derrota.

Matonte fue el árbitro del recordado cruce entre Boca y Racing por Libertadores

Su única derrota en los 90 minutos fue en el primer partido que le tocó dirigir al Xeneize, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, cuando perdió 2-0 ante Corinthians en Brasil. Ese mismo año, también estuvo al frente en la igualdad sin goles frente al Timão en La Bombonera, donde el equipo brasileño avanzó por penales en octavos de final.

Sin embargo, desde aquel antecedente, el Xeneize nunca volvió a perder bajo su arbitraje y hasta celebró dos clasificaciones inolvidables desde los penales en la Libertadores 2023: ante Racing en cuartos de final y frente a Palmeiras en las semifinales. Además, ya lo dirigió dos veces en la actual edición de la Sudamericana, con triunfos ante O'Higgins y Recoleta.

Todos los partidos de Boca con Andrés Matonte como árbitro

Corinthians 2-0 Boca | Fase de grupos - Copa Libertadores 2022

Boca 0 (5)-(6) 0 Corinthians | Octavos de final (vuelta) - Copa Libertadores 2022

Boca 2-1 Deportivo Pereira | Fase de grupos - Copa Libertadores 2023

Boca 4-0 Monagas | Fase de grupos - Copa Libertadores 2023

Racing 0 (1)-(4) 0 Boca | Cuartos de final (vuelta) - Copa Libertadores 2023

Palmeiras 1 (2)-(4) 1 Boca | Semifinales (vuelta) - Copa Libertadores 2023

Boca 1-0 Independiente del Valle | Playoffs de octavos (vuelta) - Copa Sudamericana 2024

Boca 1-0 O'Higgins | Dieciseisavos de final (ida) - Copa Sudamericana 2026

Recoleta 0-4 Boca | Octavos de final (vuelta) - Copa Sudamericana 2026

FMZ