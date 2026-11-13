Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección Argentina y este viernes 13 de noviembre comienza formalmente “un momento importante en nuestro proceso”, tal como declaró el entrenador. La albiceleste recibe a Uruguay en su primer compromiso desde el retiro internacional de Lionel Andrés Messi, y con el objetivo de reconstruirse para seguir compitiendo en lo más alto.

Scaloni ante su primer partido tras la renovación

Su rival será la Celeste de Diego Forlán, sucesor de Marcelo Bielsa, quien inició su experiencia al frente del combinado charrúa con una derrota y dos triunfos consecutivos, ante Corea e India, en los que anotó trece goles.

Argentina vs Uruguay: la primera formación titular de Lionel Scaloni tras el retiro de Messi

Argentina vs Uruguay: Clásico Rioplatense cargadísimo de historia

Las selecciones de Argentina y Uruguay se enfrentan 124 años después de su primer cruce registrado, aquel 20 de julio de 1902 en el que la Albiceleste goleó 6-0 a la Celeste en el primer partido internacional de su historia, disputado en Montevideo.

Argentina vs Uruguay

Desde entonces, Argentina y Uruguay se midieron en 196 enfrentamientos oficiales, con 92 triunfos para el equipo nacional, 58 victorias uruguayas y 46 empates. La Bombonera fue, justamente, el escenario del último enfrentamiento, ese en el que la Uruguay de Bielsa derrotó a Argentina por 2-0 en noviembre de 2023.

Argentina vs Uruguay: a qué hora juegan y cómo ver el partido en vivo

La Selección Argentina enfrentará a Uruguay desde las 20hs del viernes 13 de noviembre. El partido será televisado por Telefé, TyC Sports y DSports, también por el canal de YouTube de Telefé.

NZ