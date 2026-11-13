La Era post-Messi ya está entre nosotros y la Selección Argentina tendrá su primera prueba este viernes 13 de noviembre, cuando se mida ante Uruguay desde las 20.00hs en La Bombonera. Pasó la emoción por la renovación de Lionel Scaloni, y ahora el entrenador presentará un once condicionado por lesiones en su primera formación desde el retiro internacional del astro.

Scaloni mezcla experiencia y juventud

Con las bajas por lesión de titulares como Cuti Romero y Lautaro Martínez, Scaloni mezcla jerarquía conocida con algunos futbolistas que empiezan a pedir pista desde atrás. Dibu Martínez, con el alta médica pero adolorido, cedería su lugar a Gerónimo Rulli, que además será el capitán albiceleste.

Con el contrato blindado, Lionel Scaloni pone primera en la refundación de la Selección Argentina

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Se espera la confirmación oficial durante la hora previa al inicio del partido.