Claudio Tapia anunció la renovación de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030 y el entrenador brindó una emotiva conferencia de prensa, en la cual no pudo contener sus lágrimas durante distintos momentos.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia

Con el latente recuerdo de su madre Eulalia Marzetti, quien falleció el pasado martes 27 de octubre, Scaloni dejó importantes definiciones de cara al futuro inmediato de la Selección Argentina, marcando el inicio formal de la era post-Messi con una carga emocional y simbólica profunda.

La decisión de continuar y el recuerdo de su madre

"El palo de no haber ganado la final fue difícil, fue duro, y lo primero que se te viene a la cabeza es pensar qué hacer, ver lo que viene e intentar recargar las pilas", aseguró Scaloni al recordar las palabras que pusieron en duda su continuidad tras la final del Mundial 2026.

El entrenador destacó el apoyo de su familia, de los futbolistas y del público en general para su renovación, momento en el cual se quebró sin poder contener algunas lágrimas. "Hubiera sido completo si ella lo hubiera visto", lanzó entre sollozos, recordando a su madre en un instante que trascendió lo deportivo y tocó la fibra más íntima del cuerpo técnico.

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Sobre el futuro de la camiseta más emblemática, el entrenador fue taxativo: "En este partido no se la vamos a dar a nadie, no tenemos pensado tampoco a quien se la vamos a dar cuando sea obligatorio. No es algo que a mí me preocupe, no es algo que sea especialmente importante. Sí esperamos que el día que lo hagamos sea para siempre, y no la vayamos cambiando, la idea es dársela al jugador que se la pueda quedar".

Lionel Scaloni, emocionado

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"Emiliano está bien, tomaremos la decisión esta tarde si está para jugar en un partido difícil, importante. Si no está, estará Gero (Rulli). En principio, todo lo que hizo lo hizo normal, pero el partido es diferente, pero hablaremos con él y definiremos", explicó sobre el arquero que regresa de una delicada operación de mandíbula.

Uruguay, el rival de turno

"Uruguay es una potencia futbolística, el que piensa lo contrario está equivocado. Es competir con las grandes selecciones, es una linda prueba, se lo hemos dicho a los muchachos. Nosotros tenemos una idea fija más allá del rival, creo que es el momento para que podamos ver a estos chicos y exprimirse ante un rival importante", analizó sobre el desafío que se avecina en La Bombonera.

Lionel Scaloni

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"Fue un momento histórico para el país, donde no hay ningún problema entre ninguno. Todo el mundo se aglomera en la calle para verlo, saludarlo, intentar tocarlo. Son momentos que uno se guarda para siempre, me hubiera gustado estar, verlo pasar como cualquiera que estuvo ahí afuera, y la sensación que el país es feliz por un momento y escuchar sus palabras. Ojalá que esas palabras no se las lleve el viento y las llevemos a cabo, esperemos que no nos olvidemos al otro día", reflexionó sobre el impacto social y espiritual de la jornada.

Scaloni: "Espero que Messi esté contento con que podamos seguir"

"Con Leo no hablé, espero que esté contento con que podamos seguir. Es una ventaja que tengamos jugadores que ya nos conocen, pero esto es fútbol y lo importante es que los que vengan cuanto antes se adapten a lo que queremos, que es de lo que se trata esto. Conocerse, entrenar juntos", comentó sobre la transición y la continuidad del proyecto.

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"Es indudable que es un gran jugador de fútbol, es indudable que estando bien es el mejor centrocampista que puede haber para la Selección Argentina, pero también es indudable que tiene que estar bien, necesita entrenar al máximo nivel, entrenarse al máximo nivel. Y no es cuestión de esperar, porque si está bien se mete solo, y estar bien no significa que juegue todos los partidos en Boca, hay bastante más cosas que él sabe lo que yo pienso, además de que lo aprecio, sabe lo que quiero y necesito de él. Ojalá que le saquen esos partidos, si no se lo sacan", cerró con un mensaje directo al volante, combinando la exigencia profesional con el afecto personal.

NZ