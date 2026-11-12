La mejor noticia para la Selección Argentina: el Ciclo Scaloni continuará hasta 2030

“Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre”, aseguró Lionel Scaloni, emocionado hasta las lágrimas, en sus primeras palabras tras confirmarse su continuidad en la Selección Argentina para el ciclo 2027-2030. Luego de las dudas sembradas tras la final del Mundial 2026, y el aroma a continuidad que reinó durante la despedida de Lionel Messi, el de Pujato seguirá al mando.

Lionel Scaloni, emocionado en la conferencia de prensa

Lejos en el tiempo quedó aquella goleada 3-0 sobre Guatemala del 7 de septiembre de 2018, primer partido de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Aquel interinato había iniciado formalmente algunas semanas antes, el 21 de agosto, y poco después, en noviembre, ratificado hasta la Copa América 2019.

De inexperto a indispensable: la consolidación de un DT histórico

La llegada de Lionel Scaloni a la conducción de la Selección Argentina fue, a grandes rasgos, una casualidad. Parte del equipo técnico de Jorge Sampaoli, el de Pujato fue analista de rivales en Rusia 2018 y luego se terminó incorporando a la estructura de juveniles.

El puesto vacante que dejó el propio Sampaoli le abrió la puerta a un interinato muy cuestionado en su momento, pero respaldado por la palabra autorizada de César Luis Menotti, quien no solo fue un entusiasta defensor del cuerpo técnico de jugadores encabezado por Scaloni, sino que también sirvió de “escudo” para Claudio Fabián Tapia, tomando sus primeras decisiones como presidente de AFA.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia

Así inició el recorrido del “entrenador joven e inexperto” que fue moldeando con precisión quirúrgica dos aspectos que la Selección Argentina necesitaba con desesperación: renovación de plantel y respetar una idea de juego. Tras el tercer puesto obtenido en la Copa América, César Luis Menotti, entonces director de Selecciones Nacionales, bendijo la promoción de Scaloni a técnico principal, con respaldo de Claudio Tapia: "Las expectativas son superadoras y uno tiene el sueño de recuperar una conducta de Selección Argentina”, había lanzado Menotti.

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La consolidación del interinato puso la pelota en manos del entrenador, quien al ser confirmado como seleccionador de Argentina consiguió, en definitiva, su primer trabajo como DT. Y las decisiones fueron solamente atinadas, realizando de manera orgánica la cirugía mayor que el equipo pedía a gritos, la célebre renovación.

Lionel Scaloni

Los nombres que aparecieron fueron sumamente lógicos, entre los que podemos nombrar a Cuti Romero, entonces figura de Atalanta, Alexis Mac Allister, de Brighton, y Dibu Martínez, ese arquero con pasado en juveniles de selección que peleaba por su consolidación en Inglaterra. El ojo preciso y sensato de Scaloni fue moldeando una reconfiguración que ya conocemos de memoria, con estadísticas imbatibles y título tras título, con la Copa Mundial 2022 como clímax.

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Los números de Scaloni y el récord histórico que logrará en 2030

Lionel Scaloni alcanzará una marca inédita para el fútbol nacional: se convertirá en el primer director técnico argentino en conducir al equipo en tres Copas del Mundo , dejando atrás las línea que compartía con César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo (a quienes ya había superado en cantidad de encuentros mundialistas tras disputarse el octavo partido instaurado por la FIFA).

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección Argentina

El respaldo de los resultados sostiene la continuidad del proceso más laureado en la historia reciente del seleccionado:

Partidos dirigidos: 107 encuentros oficiales y amistosos.

Efectividad: 79 triunfos, 18 igualdades y apenas 10 caídas. Cuatro de los empates computados terminaron siendo victorias por penales.

Palmarés: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

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La seriedad, coherencia, capacidad y alto nivel de competencia que han destacado al Ciclo Scaloni moldearon una conducción prácticamente sin detractores. El de Pujato quemó varios libros sobre los supuestos en el fútbol e hizo su camino al andar. La emoción reinó en la sala de conferencia del predio de Ezeiza, muestra de la cercanía que su selección logró con el público en general.

Lionel Messi y Lionel Scaloni

El desafío de no tener más a Lionel Andrés Messi representa un verdadero obstáculo a sortear. Justo cuando la “Scaloneta” parecía lista para ser un equipo sólido por fuera de la figura del capitán, el rosarino jugó un Mundial superlativo en el cual maquilló con su talento falencias colectivas.

Ya sin Messi, Uruguay aparecer como una primera buena prueba de competencia. De eso se trata, de seguir compitiendo, tal como Scaloni repitió una y otra vez como un mantra durante sus ocho años al frente de lequipo nacional. Nos queda un Lionel, y no es poco en el sueño de seguir siendo una de las grandes selecciones del planeta.