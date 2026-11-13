Sanción a Jesús Owono en España: 12 fechas de suspensión tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió este viernes la resolución definitiva sobre uno de los episodios más trágicos y conmocionantes de los últimos tiempos en el deporte español: el fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido tras la durísima entrada de Jesús Owono.

El Comité de Disciplina le impuso una sanción de 12 partidos de suspensión a Owono, arquero del Andorra, a raíz de la violenta jugada en la que impactó al delantero del Tenerife, quien murió al día siguiente en el hospital como consecuencia de las lesiones.

Investigan la muerte de Jesús de Miguel y el arquero Jesús Owono enfrenta la pena de homicidio imprudente

Jesús Owono

El organismo disciplinario fundamentó la medida amparándose en el artículo 102 del Código Disciplinario, el cual prevé castigos de entre 4 y 12 fechas cuando se produce una acción violenta con la pelota en disputa que genera "consecuencias dañosas o lesivas consideradas como graves".

En el comunicado oficial, el Comité remarcó la "especial gravedad de la acción" detallada por el árbitro en su informe, señalando la forma en que se ejecutó, que fue con la pierna en alto y un impacto de fuerza excesiva.

Debido a "público y notorio trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda", el organismo consideró que correspondía aplicar la pena en su grado máximo. Desde la dirigencia de Andorra comunicaron que la institución decidió no apatar el fallo y acatará de forma absoluta la sanción al futbolista.

Un momento anímico devastador y el panorama judicial

Más allá del rigor deportivo del castigo, el impacto emocional puertas adentro ha sido demoledor. Medios españoles señalaron que Owono atraviesa los días más difíciles de su vida personal.

El violento choque que provocó el fallecimiento de Jesús de Miguel

Su entrenador, Carles Manso, respaldó al arquero y remarcó que el club le otorgará todo el espacio y apoyo psicológico necesario para decidir cuándo se considerará preparado para volver a pisar una cancha.

Paralelamente, el caso continúa bajo la lupa de la justicia ordinaria. La Policía Nacional abrió una investigación para determinar si corresponde avanzar por la vía penal.

FMZ