Los mejores memes de la derrota de la Selección Argentina contra Uruguay

El debut de la Selección Argentina en esta nueva etapa sin Lionel Messi dio de qué hablar, pero sobre todo dejó una ola de reacciones imperdibles en el mundo digital. Tras la dura derrota por 2-1 ante Uruguay en el clásico rioplatense, los hinchas rápidamente transformaron la frustración en humor y convirtieron a los memes en los grandes protagonistas de la noche.

Entre las críticas y las bromas más repetidas en las redes sociales, el foco se dividió entre lo que ocurrió dentro del campo de juego y las inusuales postales que regalaron las tribunas.

Los apuntados por el flojo rendimiento colectivo no se hicieron esperar, al igual que los chistes picantes sobre los huecos vacíos que exhibió La Bombonera debido a la escasa convocatoria.

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FMZ