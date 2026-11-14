La Selección Argentina sintió el vacío de Lionel Messi en todos los aspectos

El reloj marcó el inicio de una de las etapas más complejas de la era Lionel Scaloni y el golpe de realidad llegó en forma de clásico. La derrota por 2-1 frente a Uruguay no fue una caída más: representó el primer capítulo oficial tras el retiro de Lionel Messi y dejó en evidencia el abismo futbolístico y simbólico que deja el capitán cuando ya no está para rescatar partidos cerrados.

Durante gran parte de la noche, Argentina mostró la memoria colectiva de un equipo aceitado y bien estructurado en líneas generales, pero atrapado en su propio laberinto.

Argentina 1 - 2 Uruguay

Hubo posesión, paciencia y una circulación constante del pelota de un sector a otro, pero faltó lo esencial en un clásico cerrado y friccionado: desequilibrio.

La Scaloneta se volvió previsible, abusó del pase lateral y careció de esa zurda capaz de detener el tiempo, romper líneas en el mediocampo con una conducción eléctrica o inventar una genialidad donde el rival solo ofrecía cerrojos.

Cuando el partido pidió piernas frescas y rebeldía individual para abrir espacios, la ausencia del capitán se volvió tangible. Messi no solo resolvía partidos con un remate o una asistencia quirúrgica; también ordenaba el ritmo, absorbía marcas y liberaba al resto. Sin ese faro, cada avance argentino requirió un esfuerzo doble y terminó diluyéndose frente al orden defensivo charrúa.

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La Selección extrañó la rebeldía de Lionel Messi

La nostalgia por el 10 tampoco pasó inadvertida fuera del campo de juego. Acostumbrada a colmar cada estadio del país cuando el astro rosarino salía a escena, La Bombonera estuvo lejos de estar colmada. Más allá del valor de las entradas, los claros vacíos en las tribunas reflejaron el magnetismo único que generaba su sola presencia, evocada igualmente en las camisetas con el 10 y aquella vieja 19 que resistían entre los hinchas como símbolo de una era inolvidable.

En el desarrollo del juego, esa falta de peso ofensivo terminó pagándose caro ante la contundencia de la Celeste, que golpeó en una ráfaga en el inicio del segundo tiempo tras dos centros precisos de Giorgian De Arrascaeta, primero con un desvío desafortunado de Leonardo Balerdi en contra y luego con el anticipo de Maximiliano Araújo, para dejar sin respuestas a un equipo que extrañó la rebeldía.

Para colmo, el traspié quebró dos marcas históricas: el invicto de 30 partidos en amistosos, que se sostenía desde marzo de 2019 ante Venezuela, y una racha de tres años sin caídas en condición de local.

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El desafío de llenar un trono vacío

Con el marcador en contra, quedó al descubierto el verdadero dilema táctico de Scaloni hacia el futuro: cómo reemplazar lo irreemplazable.

La solución no pasa por buscar un clon, sino por encontrar a un futbolista que asuma la responsabilidad de flotar detrás de los volantes rivales para darle pausa y verticalidad al ataque.

En ese ensayo, Nico Paz mostró algunos destellos alentadores pidiendo la pelota, perfilándose hacia adelante y animándose a manejar el barco, aunque lógicamente lejos de la gravitación total del astro rosarino.

Nico Paz fue uno de los puntos más destacados de Argentina

La noche en La Bombonera dejó una certeza tan inevitable como necesaria: la Selección tiene estructura, identidad y recambio, pero el proceso de acostumbrarse a vivir sin la magia de Messi recién empieza.

FMZ