Boca pone lo mejor ante Banfield: la probable formación del Xeneize para buscar la final de la Copa Argentina

Boca tiene un objetivo entre ceja y ceja: meterse en una nueva final y seguir alimentando su gran cierre de temporada. Para conseguirlo, Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene a disposición para enfrentar a Banfield este sábado, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Lautaro Blanco, la única baja

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El Vasco no quiere sorpresas en una instancia decisiva y prepara un equipo con la mayoría de sus titulares. La principal novedad estará en el lateral izquierdo: Lautaro Blanco será preservado por cuestiones físicas y Malcom Braida ocupará su lugar. El ex Rosario Central viene de acumular una importante cantidad de minutos y el cuerpo técnico prefiere cuidarlo de cara a los próximos compromisos.

El resto del equipo mantendría la base que viene de consagrarse campeón de la Tabla Anual. Álvaro Montero estará en el arco, mientras que Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera completarán la defensa. En el mediocampo, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leandro Paredes conformarán el eje del equipo.

En ataque, el entrenador apostará por tres nombres de peso: Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Así, Boca buscará imponer condiciones desde el comienzo y conseguir el boleto a la definición.

Platense espera en la final

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Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El ganador de la semifinal se clasificará a la final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense, que consiguió su lugar tras eliminar a Atlético Tucumán. Para el Xeneize, será una nueva oportunidad de ir en busca de un título en un tramo decisivo del calendario.

LT.