El inesperado dolor de cabeza que sufrió Banfield en la previa de la semifinal con Boca

A horas de disputar un partido trascendental, la tranquilidad quedó de lado en el sur del conurbano. Este sábado, desde las 19:00, Banfield se mide ante Boca por un lugar en la gran final de la Copa Argentina. Sin embargo, en la antesala del choque decisivo, el equipo de Pedro Troglio sufrió un contratiempo logístico tan imprevisto como desgastante.

El Taladro sufrió las consecuencias directas de un paro "a la japonesa" llevado a cabo por los trabajadores en Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Esta modalidad de protesta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que consiste en ejecutar las tareas de manera sumamente minuciosa y pausada en lugar de realizar un cese de actividades tradicional, provocó caos y un retraso considerable en los vuelos. A raíz de esta situación, la delegación recién pudo pisar suelo mendocino a la 1 de la madrugada.

Banfield

En diálogo con Diario Olé, el propio Troglio rompió el silencio sobre el mal trago: "Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana, nos acostamos a las 2 y no era la idea".

Si bien reconoció que el inconveniente escapó por completo al manejo institucional del club, fue tajante al calificar el episodio: "Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable".

El empuje de la gente como medicina

Pese a la dificultad en la planificación y al escaso descanso en la previa de un duelo de máxima exigencia frente al flamante Campeón de Liga, el director técnico se aferró al guiño positivo que dejó la llegada al hotel.

Los hinchas del Taladro coparon las inmediaciones para arropar al plantel con un banderazo nocturno. "Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así, sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro", valoró el DT, transformando el fastidio del viaje en un impulso anímico para buscar el batacazo.

FMZ