Japón vs Brasil: agónica victoria nipona por 3-2 por un amistoso internacional

En un encuentro repleto de emociones, vértigo y polémicas, Japón dio el gran golpe y derrotó agónicamente 3-2 a Brasil en un amistoso internacional inolvidable.

Pese a la gran actuación de Vinícius Júnior, autor de dos verdaderos golazos, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se quedó con las manos vacías en el cierre del partido tras un gol agónico de Tatsuhiro Sakamoto.

El comienzo del combinado asiático fue arrollador. Con una disciplina táctica impecable y transiciones letales, los nipones sorprendieron por completo. El 1-0 llegó de la mano de Takefusa Kubo, quien quedó mano a mano con el arquero, enganchó y sacó un zurdazo al primer palo.

Tan solo cuatro minutos después, Japón amplió la ventaja. Tras una gran jugada colectiva, Keito Nakamura recibió dentro del área y sacó un potente derechazo que ubicó junto al palo derecho para establecer el 2-0.

El show de Vini Jr no bastó

Lejos de resignarse, Brasil encontró en las piruetas y la jerarquía de su máxima figura el camino hacia la remontada.

Sobre los 33 minutos de la primera etapa, el delantero del Real Madrid sacó un violento y colocado remate desde fuera del área que se metió directo en el ángulo, descontando antes del descanso.

Ya en el complemento, y cuando el trámite se ponía cuesta arriba ante la sólida resistencia asiática, apareció nuevamente el atacante brasileño a los 75 minutos: otro latigazo implacable, esta vez de derecha, para decretar el empate parcial 2-2 y encender la ilusión de la Verdeamarela.

Gol y victoria agónica de Japón

Sin embargo, cuando parecía que el duelo terminaba en empate, Japón desgastó a su rival con velocidad y encontró el premio mayor en el primer minuto del tiempo añadido (90'+1').

Tras una serie de rebotes y aproximaciones, Tatsuhiro Sakamoto apareció a quemarropa para fusilar el arco brasileño y sentenciar el 3-2 definitivo.

FMZ