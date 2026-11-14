Las decisiones fuertes de Ponzio en el amistoso ante Gimnasia LP

El DT de River, Leo Ponzio, principal gestor para que Lucas Martínez Quarta no se vaya del Millonario luego del error que le costó la clasificación al equipo en Copa Sudamericana en tiempos de Coudet, tomó la drástica decisión de sacarlo del equipo tras el error ante Boca que le costó la expulsión y sostuvo la zaga central con Lautaro Rivero en el amistoso contra Gimnasia, donde probó parte del equipo que va a jugar contra Lanús en el inicio de los cruces de playoffs del Clausura el domingo 22 de noviembre.

La decisión de Ponzio de poner a Martínez Quarta en el bloque de fútbol de los suplentes, es una determinación clave luego de darle un fuerte apoyo en el momento de asumir como DT. El tiempo de Quarta, uno de los jugadores que más jugó en el 2026, parece destinado a un final de ciclo cuando termine la temporada. Vale apuntar que el Chino ya había quedado en el centro de la escena cuando estaba Marcelo Gallardo y con Coudet.

Lucas Martínez Quarta

Otra de las decisiones que tomó Ponzio en el amistoso fue poner de volante central nuevamente a Santiago Espíndola que debutó contra Aldosivi. En este sentido, hay que ver en la semana que resuelve cuando tengan el alta médica Anibal Moreno y Fausto Vera. Pueden ingresar los dos y cambiar el sistema o ingresar uno sólo para ubicarse de volante central por el juvenil y jugar como en los primeros partidos de su ciclo.

Lo cierto es que en el partido de los titulares que duró 50 minutos con dos bloques de 25 minutos, River se puso muy rápido en ventaja con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván dejando una buena imagen de juego con el propio Driussi jugando de enganche en lugar de Thiago Almada que está en la Selección. Mientras que por los otros dos convocados, Montiel, está suspendido, y Santiago Beltrán jugaron Ezequiel Centurión y Gio González.

Sebastián Driussi, uno de los goleadores en el amistoso ante Gimnasia

Así que los 11 fueron: Centurión, González, Otamendi, Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Espíndola, Tomás Galván y Driussi; Angel Correa y Lucas Beltrán. Gimnasia jugó con todos los titulares y en el partido de los suplentes, Ponzio utilizó a jugadores como Ortega, Facu González, Martínez Quarta, Portillo (volvió a jugar luego de la lesión de ligamentos de febrero) Arambarri, Silva, Pereyra, Borré y Tobías Ramírez. En ese segundo bloque, que también fueron dos tiempos de 25 minutos, River y Gimnasia empataron 1-1.

Por último, vale apuntar que esta semana el club va a presentar un descargo para que le rebajen una fecha de suspensión a Cachete Montiel con el argumento que en todo 2026, ese tipo de faltas que terminaron en expulsiones nunca fueron castigadas con tres fechas e incluso le rebajaron a una fecha al jugador de Atlético Tucumán, Franco Nicola. De conseguirlo y si River pasa de fase, Montiel puede jugar.