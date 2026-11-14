Tristán Suárez vs Godoy Cruz, el choque de extremos que define el ascenso a Primera División

El fútbol argentino vuelve a entregar una de esas definiciones que condensan dos mundos totalmente opuestos en apenas 90 minutos. Este domingo desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, Tristán Suárez y Godoy Cruz protagonizarán la gran final de la Primera Nacional por el primer ascenso directo a la Liga Profesional 2027.

De un lado, la épica de un club de barrio que pisa por primera vez el umbral de la élite; del otro, la urgencia de un gigante del interior que busca regresar a la máxima categoría exactamente un año después de haberla perdido.

Tristán Suárez: el sueño de hacer historia por primera vez

Para los de Ezeiza, la cita en Barrio Alberdi representa mucho más que un partido definitorio: la oportunidad de escribir la página más gloriosa de su existencia.

Llegado a la segunda división recién en 2021 tras décadas de peregrinar por las categorías del ascenso profundo, el equipo conducido por José María Pancho Martínez lideró la Zona B con 64 puntos apoyado en una solidez colectiva que ya quedó en los libros.

Tristán Suárez

Con apenas 16 goles recibidos en 36 encuentros, el Lechero construyó la mejor defensa en una temporada de la divisional desde su creación en 1986, sosteniendo 25 vallas invictas con el arquero Joaquín Bigo como estandarte y un poder ofensivo repartido donde resaltaron Maximiliano Álvarez y Diego Becker.

Para tocar el cielo, sin embargo, deberá quebrar una espina estadística: nunca volvió a ganar en suelo cordobés tras aquella primera visita de 2021 ante Instituto, acumulando derrotas frente a la Gloria y Belgrano, además de tres empates consecutivos ante Racing de Córdoba.

Godoy Cruz: la arremetida final y el peso de volver rápido a Primera

En la vereda opuesta aparece un Godoy Cruz que supo reponerse a tiempo de un golpe durísimo. Descendido el 15 de noviembre de 2025 tras 17 temporadas consecutivas en Primera y participaciones internacionales frecuentes, el Bodeguero atravesó una refundación institucional y deportiva que incluyó elecciones, un éxodo masivo de futbolistas y un arranque turbulento bajo el mando de Mariano Toedtli.

El punto de inflexión llegó en mayo con el desembarco de Pablo De Muner. El entrenador reacomodó las piezas y encabezó una arremetida final de película: el Tomba estaba a 12 puntos de la cima a diez fechas del cierre, pero cosechó 26 de las últimas 30 unidades en juego, venció agónicamente a Almirante Brown en la jornada decisiva y le arrebató el primer puesto de la Zona A a Ferro por diferencia de gol sobre Ferro (+20 contra +7).

Godoy Cruz

Más allá del envión anímico, los mendocinos se aferran a su chapa en instancias límite y a una potencia ofensiva récord.

Por un lado, el club ganó las dos finales mano a mano por ascensos que disputó en su historia, ante Guaraní Antonio Franco en 1994 y frente a Nueva Chicago en 2006, además de guardar el espejo de 2008, cuando también tardó apenas un año en volver a la élite.

Por el otro, llega como el equipo más goleador de la fase regular con 53 goles, impulsado por la temporada descomunal de Martín Pino, máximo artillero del campeonato con 19 goles (20 en el año contando todas las competencias) y ocho asistencias.

Choque de estilos a todo o nada

El duelo en la cancha de Belgrano plantea un enigma futbolístico perfecto: la defensa inexpugnable de Tristán Suárez contra la bomba ofensiva del Tomba.

Mientras el ganador desatará el festejo inmediato rumbo a la Liga Profesional, el perdedor tendrá una vida extra en los cuartos de final del Reducido.

FMZ