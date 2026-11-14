Boca vs Platense: la final que definirá al campeón de la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina 2026 ya tiene a sus dos protagonistas. Boca y Platense disputarán la gran final del certamen, en un encuentro que definirá al nuevo campeón y pondrá en juego uno de los boletos a la próxima Copa Libertadores.

Platense jugará una nueva final

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El Calamar se convirtió en el primer finalista después de eliminar a Atlético Tucumán en las semifinales. El equipo de Vicente López igualó 1-1 en los 90 minutos y se impuso 5-4 en la definición por penales, con Juan Pablo Cozzani como protagonista al detener uno de los remates del conjunto tucumano.

Por su parte, Boca consiguió su lugar en la definición tras superar a su rival en la otra semifinal, disputada en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Ascacibar, Villa y Lozano le fieron al Xeneize el boleto para jugar una nueva final.

La final ya tiene fecha confirmada: se jugará el miércoles 2 de diciembre. Sin embargo, todavía resta conocer la sede y el horario del encuentro que coronará al campeón de la decimocuarta edición de la Copa Argentina.

Boca buscará su segundo (o tercero, dependiendo el resultado en Sudamericana) titulo del año

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Además de la posibilidad de levantar un título, la importancia de la definición también estará en el premio deportivo: el ganador obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Boca y Platense tendrán una última oportunidad para cerrar el año con una consagración y escribir una nueva página en la historia de la competencia nacional. El Xeneize intentará seguir con su racha positiva, mientras que el Calamar buscará la épica.

LT