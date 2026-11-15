Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez y ascendió a Primera División: el Tomba vuelve a la Liga Profesional

Godoy Cruz consiguió lo que parecía una obligación deportiva y terminó convirtiendo en realidad una revancha que llevaba un año esperando. El Tomba derrotó 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y selló su regreso a Primera División, apenas doce meses después de haber perdido la categoría.

Godoy Cruz ganó el Alberdi

Ciudad de Bolívar eliminó a Temperley y dio el batacazo en el Reducido de la Primera Nacional

En el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, el conjunto mendocino hizo valer su jerarquía en una definición que tenía muchísimo en juego. Esteban Burgos abrió el marcador desde el punto del penal, Axel Rodríguez amplió la diferencia y Martín Pino convirtió el tercer tanto para encaminar el triunfo. Marcos Enrique descontó para el Lechero, que no pudo concretar el sueño del primer ascenso de su historia.

La victoria tuvo un significado especial por el contexto. El 15 de noviembre de 2025, Godoy Cruz había consumado su descenso a la Primera Nacional. Exactamente un año después, encontró la oportunidad de cambiar su destino y recuperar el lugar que había perdido en la máxima categoría.

El camino no fue sencillo. El Tomba consiguió quedarse con la Zona A después de una definición ajustada: terminó con 66 puntos, los mismos que Ferro Carril Oeste, pero se impuso por diferencia de gol (+20 contra +7). En la última fecha derrotó 2-1 a Almirante Brown y aprovechó el empate del Verdolaga ante Acassuso para quedarse con el primer puesto.

Godoy Cruz, el primero en dejar atrás a la segunda categoría

Atlanta resistió en Villa Crespo, empató ante Estudiantes y sigue soñando con el ascenso

Del otro lado estuvo Tristán Suárez, que también había realizado una gran campaña para quedarse con la Zona B. El equipo de Ezeiza tenía la posibilidad de alcanzar por primera vez la máxima categoría, pero se quedó sin el premio mayor y deberá buscar una nueva oportunidad a través del Reducido.

Para Godoy Cruz, en cambio, la historia tuvo un desenlace muy diferente al de hace un año. Después de una temporada en la segunda categoría, el equipo mendocino recuperó su lugar en Primera y transformó una caída dolorosa en una celebración que quedará marcada en su historia.

LT