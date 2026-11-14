Atlanta resistió en Villa Crespo, empató ante Estudiantes y sigue soñando con el ascenso

Atlanta dio un paso más en su ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. En Villa Crespo, el equipo dirigido por Cristian Pellerano empató 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y se clasificó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El resultado le permitió continuar en carrera por el segundo ascenso, mientras que el conjunto de Caseros quedó eliminado.

Primera Nacional

Nueva Chicago descendió: la caída de un histórico del Ascenso a la sanguinaria Primera B Metropolitana

El encuentro tuvo un comienzo parejo, con dos equipos que sabían lo que estaba en juego. Sin embargo, el cero se rompió recién en el complemento. A los 48 minutos, Jorge Correa puso en ventaja a Estudiantes, que necesitaba ganar para quedarse con la clasificación y empezó a alimentar la ilusión de dar el golpe en Villa Crespo. Un error del arquero, Juan Rago, le dio el susto al público local.

La respuesta del bohemio no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, a los 54, Federico Álvarez puso el 1-1 y devolvió la tranquilidad al publico en Villa Crespo. Con ese resultado, Atlanta recuperó la ventaja que le otorgaba su mejor ubicación en la fase regular y encaminó su clasificación.

La diferencia entre ambos equipos había quedado marcada en la primera etapa del campeonato: Atlanta terminó segundo en la Zona B, con 62 puntos, mientras que Estudiantes finalizó octavo en la Zona A, con 49 unidades. Por ese motivo, el Bohemio tenía ventaja deportiva y podía avanzar con una igualdad.

De esta manera, Atlanta superó los octavos de final y se metió entre los equipos que siguen peleando por el ascenso a la Liga Profesional. El sueño del regreso a Primera sigue vivo en Villa Crespo.

LT.