Ciudad de Bolívar eliminó a Temperley y dio el batacazo en el Reducido de la Primera Nacional

El Reducido de la Primera Nacional ya tiene una de sus grandes sorpresas. Ciudad de Bolívar dio el golpe en Turdera, derrotó 2-1 a Temperley y lo eliminó de la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. En su primera participación en la categoría, el conjunto visitante consiguió una clasificación histórica y dejó en el camino a uno de los equipos que llegaba con ventaja deportiva.

Ciudad Bolívar

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El Gasolero, dirigido por Nicolás Domingo, tenía todo a favor desde la previa: jugaba en el Alfredo Beranger y un empate le alcanzaba para meterse en los cuartos de final por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Sin embargo, las Águilas de Diego Funes no se achicaron y salieron a buscar el resultado que necesitaban.

Gabriel Hauche abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo. Después de un centro que Agustín Rufinetti consiguió descolgar, Lorenzo Monti volvió a meter la pelota en el área y el experimentado delantero apareció para definir y poner el 1-0 para el local.

Pero la ventaja duró poco. A los 42 minutos, Ciudad de Bolívar encontró la igualdad a través de una pelota parada: Nahuel Yeri ejecutó un lateral al área, Facundo Mucignat la peinó hacia atrás y Elías Martínez ganó de cabeza para establecer el 1-1. El visitante consiguió así llegar al descanso con la clasificación abierta.

En el complemento, el equipo de Diego Funes creció y empezó a encontrar espacios ante un Temperley que no conseguía recuperar el control del partido. El arquero Ezequiel Mastrolía tuvo intervenciones importantes para sostener al Gasolero, pero no pudo evitar el golpe definitivo.

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A los 30 minutos del segundo tiempo llegó el momento que cambió la historia. Federico Peralta se lanzó de palomita y conectó un cabezazo para marcar el 2-1. Ciudad de Bolívar daba vuelta el resultado, silenciaba el Alfredo Beranger y quedaba a las puertas de una clasificación que pocos imaginaban.

Temperley fue con todo en busca del empate durante los minutos finales. Incluso, Oswaldo Pacheco terminó jugando como delantero en un intento desesperado por encontrar la igualdad que le permitiera aprovechar la ventaja deportiva. Sin embargo, el Gasolero no encontró el gol y terminó despidiéndose del campeonato.

De esta manera, Ciudad de Bolívar se metió en los cuartos de final del Reducido y protagonizó uno de los grandes batacazos de la Primera Nacional. Para el equipo bonaerense, que atraviesa una experiencia histórica en la categoría, la ilusión del ascenso sigue intacta. Para Temperley, en cambio, la eliminación en su propia casa significó el final de una temporada que había comenzado con la expectativa de volver a Primera.

LT