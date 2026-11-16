“Si hablo de fútbol tengo que criticar, yo también sé de fútbol”, lanzó desafiante Claudio Fabián Tapia al ser consultado por Tomás Rebord sobre la actuación del juez Nicolás Ramírez en el último Superclásico que Boca ganó en La Bombonera. “Yo no debo hablar del arbitraje, no fui el árbitro, ¿si lo perjudicaron?, yo te puedo decir lo que vi futbolísticamente”, empezó Chiqui.

Nicolás Ramírez en Boca vs River

Sin mencionar a River o a Ponzio, y hablando en general, Chiqui Tapia hizo puras referencias al Superclásico, con cuestionamientos claramente dirigidos al Millonario: “No me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo lo saliste a jugar, los cambios que hiciste. Si el central salió bien o salió mal generando el agujero que generó. Vos me decís que Ramírez lo perjudicó, yo te digo no cobró el foul”, aseguró Tapia en relación a la expulsión vía VAR de Martínez Quarta en La Bombonera.

Las críticas de Chiqui Tapia al planteo de River en el Superclásico

“La semana anterior Estudiantes se quedó con diez jugadores, perdía 3 a 0 y lo empató 3 a 3. Si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de todo, de los planteos, de los errores propios, hay que hacer mea culpa. No puede ser que nunca pierda un partido un técnico o los jugadores, siempre lo pierden por los árbitros o por el presidente de la AFA. Yo no pateo un penal, cuando errás un gol abajo del arco no es mi culpa”, añadió Tapia.

Tapia con Riquelme y Di Carlo

Consultado puntualmente por la actuación de River, Chiqui agregó que “Los planteos tácticos o futbolísticos te pueden hacer perder un partido. Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos, ¿A ese pibe como le queda la cabeza?”, lanzó en relación a Lucas Silva, reemplazado en el entretiempo. “Yo no tengo la culpa de eso. Si yo voy a jugar sin delanteros, ¿Cómo hago un gol?”.

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“Si de diez partidos ganaste siete, empataste uno y perdiste dos, no podés decir que te perjudicó la AFA, si te hacen patear dos veces un penal. Que cada uno se hace cargo de sus responsabilidades, yo lo hago, cuando árbitro se equivoca, hemos separado árbitros, el Colegio Arbitral ha tomado las medidas que tuvo que tomar. Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de perder”, concluyó Tapia con referencias al Banfield vs River en el que Thiago Almada repitió un penal fallado por invasión de área.

Qué dijo Chiqui Tapia sobre Stefano Di Carlo

“Con Di Carlo cero problema, es el presidente de uno de los clubes más importantes del Fútbol Argentino. Yo no discuto, los socios eligen a los que conducen, a mí me eligen los clubes. Tenemos que hablar en algún momento si le interesa hablar, yo siempre hablo con todos”, respondió Tapia ante la consulta por las críticas del presidente de River Plate.

Stefano Di Carlo y Claudio Tapia

Hablando de modelos de gestión, y de los cambios que River Plate propuso para AFA, Tapia contestó en tono desafiante: “Yo soy la gestión del fútbol argentino que más títulos ganó con la selección. A mí me votaron los dirigentes, si no le gusta que haga una lista en AFA y se postule”.

NZ