Carlos Babington falleció el pasado miércoles 11 de noviembre a los 77 años y otra gloria del Club Atlético Huracán, Miguel Brindisi, recordó al Inglés en diálogo exclusivo con 442.

“Creo que la gran mayoría de los vinculados o allegados, amigos, excompañeros de Carlos, nos enteramos todos por igual. De repente recibo el llamado de un amigo que era muy amigo, era íntimo de Carlos, y me dice ´Miguel, murió Carlos´. Lo llamé a Pichín (Héctor) Roganti para confirmar y no nos animamos a comentarlo en un grupo de WhatsApp donde está toda la camada del Huracán de 1973. La persona que me lo dijo se había enterado por Marcelo, el hijo de Carlos”, contó Miguel Brindisi sobre cómo se enteró sobre el partida de Babington.

Brindisi forma parte de "Mesa Picante" con Fernando Mancini, de lunes a viernes 17hs por Net TV

“Lo primero que me pasó fue no poder creerlo. Nosotros venimos de una rachita bastante larga, con los fallecimientos de Roque Avallay y Danielito Buglione, previamente Carlos Leone, Pachanga (Edgardo) Cantú y Néstor Chabay, todos de ese grupo de Huracán. Obviamente el Loco Houseman, René hace más años, y venimos golpeados. Pero eso fue diferente, esto es más violento porque Carlos estaba bien, los otros la venían peleando”, agregó.

Miguel Brindisi: “Carlos estaba feliz”

Carlos no estaba enfermo, todo lo contrario. Jugaba todos los jueves al fútbol, le gustaba siempre el tanto, él estaba con sus amigos cantantes, compartía asado con un montón de gente amiga de toda la vida. Carlos estaba feliz. Muy entusiasmado desde hace un tiempo con una mudanza, la famosa casa que quería terminar para hacer asado con sus amigos. Creo que todos quisiéramos tener la misma partida, ¿no?, te acostas a dormir y listo, en paz. No un deterioro, un sufrimiento, en paz. Cuesta mucho creerlo.

Carlos Babington

La dupla Babington-Brindisi y el Huracán de 1973: “Hacíamos cosas increíbles”

“Nosotros éramos dos pibes entre varios jugadores mayores como Jorge Ginarte y Sebastián Viberti, a los que tratábamos de usted. Ellos nos contenían, nos guiaban, pero nos apoyábamos mucho entre nosotros. Nos cambiábamos adentro de un armario, no me lo olvido más, uno al lado del otro, con otros jugadores que eran del club. Llegábamos a primera siendo del club, vivimos todo eso juntos, muy cerca, y encima siendo hinchas”, recordó Brindisi sobre sus inicios junto a Babington.

Carlos Babington y Miguel Brindisi

“Fue muy reconocida la sociedad que formábamos, tirábamos paredes, nos encontrábamos mucho y nos entendíamos. Llevábamos mucho tiempo jugando juntos en las divisiones inferiores y ese conocimiento lo pudimos llevar a la primera. Jugábamos y éramos felices, y sentíamos la reacción del público, no solo de los hinchas de Huracán, porque ese equipo que se empezó a armar marcó una forma de jugar. Llegaba Huracán a la cancha y de repente se hacían cosas increíbles, hacíamos goles increíbles. Menotti armó algo increíble, y después que terminamos terceros en el 72, el Flaco trajo a Houseman y el equipo empezó a ser exquisito, y así fue campeón en 1973”, agregó.

Brindisi sobre Babington: “No fuimos amigos, pero nunca nos distanciamos y jamás tuvimos una pelea”

“El distanciamiento es cuando pasó algo o somos amigos, nunca nos distanciamos. Con Carlos fuimos grandes compañeros, de muchos años. No somos amigos, somos grandes compañeros y nos respetamos mucho. Yo con Carlos tenía un respeto enorme, una admiración grande y jamás tuvimos una discusión”, destacó Brindisi sobre la relación entre ambos.

Miguel Ángel Brindisi

“En los años que yo fui entrenador, Carlos fue el mejor presidente que tuve. Jamás me preguntó una formación, si juega o no juega fulano, jamás. Él venía la noche anterior a los partidos y compartía con dos o tres amigos que también tenían relación con el plantel, era como uno más”, agregó al recordar su experiencia trabajando juntos en los roles de presidente y director técnico de Huracán.

Brindisi: “Carlos Babington era un hincha de Huracán adentro de la cancha”

“Carlos fue un grande de Huracán, ha sido un jugador fanático de Huracán, ¿viste? Era un hincha adentro de la cancha. No me interesa y no puede haber nada que contamine este momento, para su despedida y su reconocimiento. Ojalá que el hincha se pueda acercar a despedirlo, porque Carlos fue enorme para Huracán y dentro de Huracán. Y vivió también la de jugador, la de entrenador y la de presidente”, dijo Brindisi.

Huracán 1973

Era muy fanático de Huracán y sufría los partidos, en mi última etapa como técnico no podía ver los partidos en la cancha, salía a caminar o en el auto. Cuando le ganamos 3-0 a San Lorenzo en 2010, se fue con el auto hasta la Rotonda Gutiérrez, y ahí se enteró por radio. De visitante, caminaba por afuera de la cancha disfrazado”, agregó.

Brindisi: “Babington tiene que ser despedido por la gente de Huracán”

“Ese era el fanatismo de Carlos por Huracán, siendo presidente él no podía soportar estar en la cancha y que eso lo lleve a un estado de euforia o de nervio, de tensión. Por eso digo que se va un enorme hincha de Huracán. La gente de Huracán lo tienen que despedir a Carlos, no me interesa lo político. Cada uno tiene su opinión y hay que respetar, pero esto es especial”, aseguró Brindisi al recordar el quiebre que se dio en la relación del público de Huracán con Babington tras su mala presidencia al frente de la institución.

Babington fue campeón como jugador y DT de Huracán

“Eso es diferente, Carlos es de la casa. Este ídolo, como fue Carlos para Huracán y este hincha de Huracán tiene que ser despedido por la gente que obviamente quiera ir a despedirlo, y obviamente por el respeto a su familia. En el sentimiento del hincha de Huracán, Carlos tiene que ser siempre reconocido por lo que fue. Lo otro es política”, cerró Miguel.

“Fue un dolor terrible para él”

En 2023, el Club Atlético Huracán hizo un homenaje por los 50 años del título de 1973 en el Estadio Ducó, con César Luis Menotti y los campeones. Babington estuvo ausente y Brindisi recordó el episodio: “Lo fuimos a buscar para que reciba, como todos, el reconocimiento que merece. Pero no quiso, tenía que venir pero no quiso, no quería empañar el momento. Él no pudo volver a la cancha de Huracán y eso fue un dolor terrible para él.

Carlos Babington y la Selección: la elegancia del "Inglés" en el mediocampo argentino

La zurda del inglés

“Un zurdo hábil sin techo, un zurdo exquisito. A mí me sorprendía cómo le pegaba en los tiros libres, porque no le pegaba de rosca por arriba, que también así los hacía, pero le pegaba fuerte, con una rosca fuerte que podía ir al palo del arquero o al ángulo más lejos. Después tenía gambeta, regate, se sacaba la marca y le pegaba al arco. Un exquisito, Carlos fue un exquisito”, aseguró Brindisi al recordar cómo jugaba Babington. “Hoy lo veo parecido a Nico Paz”, añadió.

Carlos Babington en la Selección Argentina

Babington, el Mundial de 1974 y el quiebre de la Selección Argentina

Brindisi recordó su experiencia Mundialista y el rol de Babington: “Carlos no estaba en la lista para el Mundial 1974 pero una semana antes de empezar el torneo se rompió los meniscos Roque Avallay, y entró en su lugar. Llegó sin conocer mucho el equipo pero como era estupendo fue, en mi opinión, el que mejor Mundial hizo. Argentina tenía un plantel con un equipazo de épica, pero verdaderamente de época, pero nunca fuimos un equipo, y por eso se llegó hasta donde llegó. El plantel era superior al del Mundial de 1978, pero no tuvimos ese equipo, esa es una diferencia sideral.”

Avallay y Babington

“Después vino el Flaco Menotti y organizó todo. Ordenó, jerarquizó al Fútbol Argentino, y el equipo fue campeón del Mundial 78 y después los juveniles en 1979”, agregó.