Conmoción por la muerte Abel Núñez, juvenil que falleció tras golpearse la cabeza en un partido de inferiores

El Fútbol Argentino está de luto y en shock tras conocerse la muerte de Luis Abel Núñez, futbolista de apenas 18 años que falleció este domingo 15 de noviembre como consecuencia de un fuertísimo pelotazo que había recibido el pasado jueves.

Abel Núñez

El Ezeiza FC, club que milita actualmente en el Promocional Amateur, dio a conocer la trágica noticia tras dar cuenta de la internación de Núñez, quien también jugaba Futsal en la reserva de Nueva Estrella.

Dolor por la muerte de Abel Núñez

El hecho ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre en el complejo deportivo del Club La Sonia en José C. Paz. Ezeiza y Muñiz se enfrentaban por la sexta fecha del torneo de Juveniles C de la Quinta División cuando un fuerte pelotazo en la cara de Abel Núñez lo dejó inconsciente y tendido en el césped.

Abel Núñez

El futbolista fue hospitalizado de inmediato y sometido a una intervención quirúrgica, pero su estado no mejoró y terminó falleciendo en la tarde del domingo.

El emotivo partido de Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: homenajes, lágrimas y un gol con dedicatoria

El mensaje de Claudio Tapia por el fallecimiento de Abel Núñez

El presidente de AFA realizó una publicación en sus redes sociales durante la noche del domingo: “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Abel Núñez, quien formó parte de las divisiones inferiores de F.C. Ezeiza. En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos. Que en paz descanses, Abel”.

NZ