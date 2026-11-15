El emotivo partido de Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: homenajes, lágrimas y un gol con dedicatoria

La pelota volvió a rodar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, aunque el resultado deportivo quedó relegado a un segundo plano frente a la profunda conmoción que atraviesa a toda la institución. En su primera presentación oficial tras la trágica muerte del delantero Jesús de Miguel, el Tenerife recibió al Ceuta en un clima de recogimiento, tributos constantes y respeto absoluto por parte de protagonistas e hinchas.

Antes del pitazo inicial, el propio equipo visitante encabezó una de las primeras muestras de solidaridad al depositar una ofrenda floral en la puerta 9 del recinto. En ese mismo sector del estadio ya luce un mural realizado por el artista urbano Erik Air, quien inmortalizó al atacante con los brazos extendidos en uno de sus festejos más emblemáticos de la campaña que devolvió al club al fútbol profesional.

Sanción a Jesús Owono en España: 12 fechas de suspensión tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

Un minuto de silencio estremecedor en el lugar de la tragedia

La antesala del compromiso estuvo cargada de gestos simbólicos. Concluida la entrada en calor, el plantel local se reunió en un círculo liderado por el capitán Enric Gallego, sellando una postal de unión en medio del dolor. Instantes después, los jugadores de ambos equipos y la terna arbitral saltaron al césped vistiendo camisetas conmemorativas con el nombre del futbolista.

En uno de los pasajes más sensibles de la tarde, Gallego caminó hasta el sector exacto del campo de juego donde se produjo el fatídico choque entre De Miguel y Jesús Owono —arquero del Andorra que recibió 12 fechas de sanción por aquella acción— para colocar una corona de flores. Las tribunas acompañaron el momento con una ovación cerrada seguida de un minuto de silencio sepulcral, que desembocó en otro estruendoso aplauso para dar inicio a un partido emocionalmente complejo para quienes debieron regresar al escenario del accidente.

El minuto 9 y el desahogo de Nacho Gil en el festejo

El tributo continuó cuando el reloj marcó el minuto 9, número que identificaba al goleador en su espalda. Desde la grada Popular se desplegó una bandera con la inscripción «Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul», mientras todo el estadio adaptaba la melodía de "Carnaval Te Quiero", clásico de Georgie Dann, para entonar al unísono "De Miguel te quiero".

La carga emotiva alcanzó su punto máximo cuando Nacho Gil abrió el marcador para el conjunto insular. Superado por la emoción, el autor del tanto rompió en llanto durante la celebración y de inmediato exhibió hacia las tribunas la camiseta de su excompañero, reflejando el profundo impacto que dejó su partida dentro del vestuario.

De este modo, la vuelta a la competencia oficial del Tenerife estuvo signada por una jornada que trascendió lo estrictamente futbolístico, manteniendo viva la memoria de Jesús de Miguel en cada rincón de su casa.

BP